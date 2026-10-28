Ηλικιωμένος τραυματίας απεγκλωβίστηκε με λέμβο στον Πλατανιά Μαγνησίας εν μέσω κακοκαιρίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, φέρνοντας έντονες βροχές και καταιγίδες. Στο επίκεντρο των προβλημάτων βρίσκεται το χωριό Πλατανιάς της Μαγνησίας, όπου πενήντα κάτοικοι έχουν αποκλειστεί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένας ηλικιωμένος τραυματίστηκε ελαφρά και χρειάστηκε η επέμβαση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του.

Ο αποκλεισμός του Πλατανιά Μαγνησίας

Το χωριό Πλατανιάς, με τους πενήντα κατοίκους του, βρίσκεται σε κατάσταση αποκλεισμού εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας. Η πρόσβαση προς και από το χωριό έχει διακοπεί πλήρως, καθιστώντας δύσκολη την επικοινωνία και την παροχή βοήθειας. Αυτή η κατάσταση οφείλεται στην υπερχείλιση τριών χειμάρρων, οι οποίοι έχουν μετατρέψει τους δρόμους σε αδιάβατα εμπόδια.

Οι κάτοικοι του Πλατανιά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω του αποκλεισμού, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στην παροχή βοήθειας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς οι καιρικές συνθήκες καθιστούν κάθε μετακίνηση επικίνδυνη και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από όλους.

Ο τραυματισμός του ηλικιωμένου

Εν μέσω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στον Πλατανιά, ένας ηλικιωμένος κάτοικος επιχείρησε να διασχίσει έναν δρόμο που είχε μετατραπεί σε ορμητικό ποτάμι λόγω των υπερχειλισμένων υδάτων. Η προσπάθειά του αυτή είχε ως αποτέλεσμα να πέσει σε ένα φρεάτιο, με συνέπεια τον ελαφρύ τραυματισμό του στο πόδι.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε σε δύσκολη θέση, καθώς ο τραυματισμός του και οι επικίνδυνες συνθήκες του περιβάλλοντος καθιστούσαν αδύνατη την αυτόνομη μετακίνησή του σε ασφαλές σημείο. Η ανάγκη για άμεση βοήθεια ήταν επιτακτική, δεδομένου του αποκλεισμού του χωριού και της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού της ΕΜΑΚ

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του ηλικιωμένου, κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις διάσωσης. Επί τόπου έφτασαν άνδρες της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ), οι οποίοι ανέλαβαν την επιχείρηση απεγκλωβισμού. Λόγω των πλημμυρισμένων δρόμων, η μεταφορά του τραυματία κατέστη δυνατή μόνο με τη χρήση λέμβου.

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ, με επαγγελματισμό και ταχύτητα, μετέφεραν τον ηλικιωμένο με τη λέμβο σε ένα ασφαλές σημείο, μακριά από τον κίνδυνο των ορμητικών νερών. Εκεί, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες για τον ελαφρύ τραυματισμό στο πόδι.

Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στη χώρα

Το περιστατικό στον Πλατανιά της Μαγνησίας αποτελεί μία από τις συνέπειες του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Οι έντονες βροχές και οι καταιγίδες είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του φαινομένου, προκαλώντας πλημμύρες και προβλήματα σε διάφορες περιοχές. Η κατάσταση απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση από τις αρχές και τους πολίτες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν νέων προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα, με τις δυνάμεις διάσωσης να παρεμβαίνουν όπου κρίνεται απαραίτητο, όπως συνέβη και στην περίπτωση του ηλικιωμένου στον Πλατανιά.

Με πληροφορίες από: Topontiki