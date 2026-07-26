Εισβολή αφρικανικής σκόνης και μελτέμια από την Τετάρτη

Νέα θερμή εισβολή αναμένεται να πλήξει τη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39°C σε πολλές περιοχές από τη Δευτέρα (27/7). Η ζέστη θα συνοδεύεται από αφρικανική σκόνη, ενώ τα μελτέμια θα κάνουν την εμφάνισή τους στο Αιγαίο από την Τετάρτη (29/7).

Η σημερινή ημέρα (26/7) κύλησε με θερμοκρασίες γύρω στους 32-33°C, αλλά η κατάσταση θα αλλάξει δραστικά από αύριο, καθώς ο υδράργυρος θα ανέβει σημαντικά. Η αφρικανική σκόνη έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την ατμόσφαιρα της χώρας, με τα μελτέμια στο Αιγαίο να αναμένονται να είναι ιδιαίτερα ισχυρά από την Τετάρτη.

Θερμοκρασίες ανά περιοχή

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα (27/7) θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά της Ηπείρου και της ανατολικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν ως εξής: - Δυτική Μακεδονία: 21 έως 35°C - Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: 21 έως 37°C - Ήπειρος: 20 έως 33°C - Θεσσαλία: 21 έως 38°C - Στερεά Ελλάδα και Εύβοια: 21 έως 38°C - Πελοπόννησος: 22 έως 37°C - Κρήτη: 22 έως 36°C - Επτάνησα: 33°C - Νησιά βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου: 37°C - Υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου: έως 37°C.

Καιρός στην Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η πρόγνωση για τη Δευτέρα (27/7) περιλαμβάνει ηλιοφάνεια, με θερμοκρασίες από 25 έως 36°C. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, 2-3 μποφόρ, κυρίως από νοτιοδυτικές κατευθύνσεις, αλλά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς το βράδυ.

Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36°C, με λίγες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι και ανέμους 2-3 μποφόρ.

Άνεμοι στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές κατευθύνσεις, με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στο Βόρειο Αιγαίο, οι άνεμοι θα έχουν κυρίως νότια κατεύθυνση, στα 3-4 μποφόρ. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα φυσούν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις με 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5.

Κίνδυνος πυρκαγιάς

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, την Κυριακή (26/7), ανέφερε ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα της Παρασκευής (24/7) βοήθησαν στη μείωση της ευφλεκτότητας της νεκρής καύσιμης ύλης. Στις 18 Ιουλίου, η κατάσταση χαρακτηριζόταν από εκτεταμένη ξήρανση, με μέση εκτιμώμενη ελάχιστη υγρασία στο 9,5%, φτάνοντας τοπικά μόλις το 5,4%. Οι βροχές της Παρασκευής ανέκοψαν αυτή την τάση σε πολλές περιοχές, αυξάνοντας την υγρασία και μειώνοντας την ευκολία ανάφλεξης. Ωστόσο, ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποίησε ότι το όφελος αυτό μπορεί να υποχωρήσει γρήγορα με την επιστροφή θερμών και ξηρών συνθηκών.