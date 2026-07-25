Η μίνι κακοκαιρία συνεχίζεται σήμερα, με τις καιρικές συνθήκες να αναμένεται να βελτιωθούν σταδιακά από το μεσημέρι. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), καθώς και από μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Υπάρχει επίσης πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν:

1. Τις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες. 2. Την Εύβοια, κυρίως την κεντρική και βόρεια, μέχρι τις πρωινές ώρες. 3. Τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 4. Τη Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια, μέχρι τις πρώτες ώρες.

Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, φτάνοντας στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στους 30 βαθμούς σε ηπειρωτικές περιοχές, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

### Κυριακή 26-07-2026

Αναμένονται γενικά αίθριες συνθήκες με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στους 29 με 30 βαθμούς και τοπικά στους 31 βαθμούς Κελσίου.

### Δευτέρα 27-07-2026

Στα κεντρικά και βόρεια, αρχικά θα επικρατήσει αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια από δυτικές 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

### Τρίτη 28-07-2026

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η βελτίωση του καιρού αναμένεται τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, τοπικά έως 7 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Υποχώρηση των φαινομένων

Ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας αυξημένη ετοιμότητα στον κρατικό μηχανισμό και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η μετεωρολόγος του ΕΡΤNews, Νικολέτα Ζιακοπούλου, ανέφερε ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, με σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Για την Κυριακή, οι προβλέψεις δείχνουν γενικά αίθριο και καλοκαιρινό καιρό.

Το 112 έχει ενεργοποιηθεί σε περιοχές όπως η Φθιώτιδα, η Λάρισα, η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια και η Σκύρος, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το επόμενο 12ωρο θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο πυρήνας καταιγίδων που βρίσκεται στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, όπου η ένταση των φαινομένων είναι μεγάλη. Τα φαινόμενα συνοδεύονται από ισχυρές ριπές ανέμων, μπουρίνια, χαλαζοπτώσεις και πολύ έντονες βροχοπτώσεις, με την κακοκαιρία να κινείται νοτιότερα και να επηρεάζει σταδιακά και την Αττική.