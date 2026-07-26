Καιρός: Μικρή άνοδος θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη την Κυριακή. Πρόγνωση έως και την Τετάρτη

Σήμερα, Κυριακή 26 Ιουλίου 2026, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 32 και 34 βαθμών Κελσίου στις περισσότερες περιοχές.

Μεταφορά αφρικανικής σκόνης

Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την σταδιακή μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας. Ωστόσο, δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στην γενική εικόνα του καιρού, ο οποίος θα παραμείνει σταθερός και καλοκαιρινός.

Καιρικές συνθήκες ανά περιοχή

Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως βορειοδυτικοί με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια τμήματα θα ενισχυθούν τοπικά έως 6 μποφόρ.

### Αττική - **Καιρός:** Αίθριος - **Άνεμοι:** Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι - **Θερμοκρασία:** Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου

### Θεσσαλονίκη - **Καιρός:** Γενικά αίθριος - **Άνεμοι:** Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι - **Θερμοκρασία:** Από 19 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου

### Μακεδονία και Θράκη - **Καιρός:** Γενικά αίθριος - **Άνεμοι:** Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι στα παράκτια - **Θερμοκρασία:** Από 16 έως 32 με 33 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 34 βαθμούς Κελσίου

### Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος - **Καιρός:** Γενικά αίθριος - **Άνεμοι:** Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το μεσημέρι-απόγευμα δυτικών διευθύνσεων - **Θερμοκρασία:** Από 17 έως 32 με 33 και τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου

### Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος - **Καιρός:** Γενικά αίθριος - **Άνεμοι:** Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια έως 5 μποφόρ - **Θερμοκρασία:** Από 16 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου

### Κυκλάδες και Κρήτη - **Καιρός:** Γενικά αίθριος - **Άνεμοι:** Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στην ανατολική και νότια Κρήτη έως 6 μποφόρ - **Θερμοκρασία:** Από 20 έως 31 και στην Κρήτη έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου

### Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα - **Καιρός:** Γενικά αίθριος - **Άνεμοι:** Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα 5 με 6 μποφόρ - **Θερμοκρασία:** Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-07-2026

Στη βόρεια χώρα παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 τοπικά τους 38 και στη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.