Ο καιρός τρελάθηκε: Χιόνι στον Όλυμπο τον Ιούλιο

Στις 24 Ιουλίου, ο Όλυμπος παρουσίασε ένα απίστευτο καιρικό φαινόμενο, καθώς χιόνισε στην καρδιά του καλοκαιριού. Στο Οροπέδιο των Μουσών, σε υψόμετρο 2.648 μέτρων, η θερμοκρασία σημείωσε απότομη πτώση, με αποτέλεσμα το βουνό να καλυφθεί από χιόνι.

Ο Αλέξανδρος Στύλλας, διαχειριστής του καταφυγίου «Χρήστος Κάκκαλος», περιέγραψε την κατάσταση τονίζοντας: «Η χιονόπτωση διήρκησε 35 λεπτά και η θερμοκρασία στην περιοχή έπεσε στις 8 το βράδυ στους 2 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που επέτρεψε στο χιόνι να “πιάσει”».

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Ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλη τη χώρα

Την ίδια στιγμή που οι νιφάδες χιονιού κάλυπταν τις κορυφές του Ολύμπου, η υπόλοιπη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, βίωνε έντονη κακοκαιρία. Τα επίσημα στοιχεία κατέγραψαν πάνω από 112.000 κεραυνούς σε ξηρά και θάλασσα μέσα σε λίγες ώρες, αποτυπώνοντας την ένταση της ηλεκτρικής καταιγίδας.

Οι καταρρακτώδεις βροχές, οι θυελλώδεις ριπές ανέμου και οι τοπικές χαλαζοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές επιπτώσεις στις μετακινήσεις, με πτώσεις δέντρων και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία τέθηκαν σε κατάσταση ολικού συναγερμού για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κακοκαιρίας.