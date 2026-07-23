Ραγδαία επιδείνωση του καιρού: Πότε ξεκινούν τα μπουρίνια και ποιες περιοχές πλήττονται

Μετά από ένα σύντομο κύμα καύσωνα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για μπουρίνια και καταιγίδες, αναφέροντας ότι αναμένεται «ραγδαία επιδείνωση» του καιρού. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα μπουρίνια θα συνεχιστούν έως το Σάββατο (25/7) και θα πλήξουν πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει 24 ώρες, ξεκινώντας αύριο, Παρασκευή (24/7), κατά τις μεσημβρινές ώρες και ολοκληρώνοντας το Σάββατο, επίσης το μεσημέρι. Η μετεωρολόγος του ANT1 τόνισε ότι «από τον Ιούλιο θα περάσουμε στον Σεπτέμβριο».

Αιτία των έντονων φαινομένων είναι ο συνδυασμός του καύσωνα που προηγήθηκε και των ψυχρών αέριων μαζών. Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, αναμένονται βροχές, μπόρες και τοπικά μπουρίνια, με πιθανότητα και για χαλαζοπτώσεις.

Περιοχές σε κίνδυνο

Οι περιοχές που θα είναι στο «κόκκινο» την Παρασκευή περιλαμβάνουν:

- Παραλία Λάρισας - Παραλία Μαγνησίας - Σποράδες - Κεντρική και Βόρεια Εύβοια

Αντίστοιχα, οι περιοχές με πορτοκαλί ειδοποίηση για την Παρασκευή είναι:

- Κεντρική Μακεδονία - Λάρισα - Μαγνησία - Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής) - Νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου

Το Σάββατο, οι περιοχές με κόκκινη ειδοποίηση θα είναι:

- Σποράδες - Κεντρική και Βόρεια Εύβοια

Ενώ οι περιοχές με πορτοκαλί ειδοποίηση το Σάββατο περιλαμβάνουν:

- Ανατολική Μαγνησία - Νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Σήμερα (23/7), η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, ενώ η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε. Το δελτίο αναφέρει ότι από αύριο, Παρασκευή 24 Ιουλίου, έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Οι επιστήμονες της Επιτροπής, που συγκλήθηκε από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, επισημαίνουν ότι τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά στις Σποράδες, στην Κεντρική και τη Βόρεια Εύβοια, και στα παράλια των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Μαγνησίας. Ικανές καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης στην Ημαθία, την Πιερία, την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τη Φθιώτιδα και τη Νότια Εύβοια. Στην Αττική, οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής.

Το Σάββατο, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Αιγαίο, με τοπικά ισχυρές βροχές στις Σποράδες και στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο (Θάσο, Λήμνο, Σαμοθράκη).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) 11 περιοχές, συγκεκριμένα:

- Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας (συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι ο εθνικός μηχανισμός θα είναι σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας το αναγκαίο προσωπικό και τα μέσα για την ετοιμότητα ενόψει των αναμενόμενων κινδύνων.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας για να εξετάσουν την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από τις έντονες καιρικές συνθήκες.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει ξανά αύριο (24/07) το πρωί.