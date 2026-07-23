Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αποδράσει με νίκη 2-1 από το «Paksi FC Stadion» απέναντι στην Πάκσι, στην πρώτη αναμέτρηση του Β’ προκριματικού γύρου του Conference League. Έτσι, οι «πράσινοι» έχουν πλέον τον έλεγχο της κατάστασης, ενόψει της ρεβάνς που θα διεξαχθεί την επόμενη Πέμπτη, 30 Ιουλίου, στο ΟΑΚΑ.

Οι στιγμές του αγώνα

Το σκορ άνοιξε στο 39’ με ένα αυτογκόλ του Γκάμπορ Βας, ενώ ο Αντίνο διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του στο 56’. Παρά τις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησαν, ο Παναθηναϊκός είδε την Πάκσι να μειώνει στο 71’ με τον Μπόντε.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ ξεκίνησε δυναμικά, με την πρώτη ευκαιρία να έρχεται στο 8’, όταν οι Γιάγκουσιτς και Αντίνο δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Στο 18’, ο Παπ είχε μια καλή ευκαιρία, αλλά το πλασέ του κατέληξε άουτ, ενώ στο 19’ ο Αντίνο είχε νέα ευκαιρία, αλλά ο Κόβατσικ απέκρουσε.

Στο 25’, ο Τεττέη βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το πλασέ του πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Λίγο πριν το ημίχρονο, στο 39’, ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ με το αυτογκόλ του Βας, ύστερα από εξαιρετική σέντρα του Ζαρουρί.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αντίνο είχε μια νέα ευκαιρία στο 49’, αλλά και πάλι δεν κατάφερε να σκοράρει. Ωστόσο, στο 56’, ο Αντίνο σκόραρε με ένα όμορφο πλασέ, μετά από καλή κυκλοφορία της μπάλας. Αρχικά, ο β’ βοηθός σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ, αλλά ο διαιτητής Μπίλμπιγια κατέληξε να κατακυρώσει το γκολ.

Η Πάκσι αντέτεινε πίεση και κατάφερε να μειώσει στο 71’ με τον Μπόντε, ο οποίος νίκησε τον Τουμπά και τον Ινιάκι Πένια. Στο 80’, ο Πελίστρι είχε μια καλή ευκαιρία, αλλά ο Κόβατσικ απέκρουσε, ενώ στο 85’ ο Κυριακόπουλος δεν κατάφερε να σκοράρει.

Στατιστικά και διαιτησία

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Λούκα Μπίλμπιγια από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, ενώ οι κίτρινες κάρτες δόθηκαν στους Τσάπρα (53’), Τσέριν (55’) και Παντελίδη (90’).

Σχηματισμοί

**ΠΑΚΣΙ (Γκιόργκι Μπόνγκναρ):** Κόβατσικ, Σεκσάρντι (46’ Γκιόρφι), Βας, Σαμπό, Λένζερ (81’ Κούζμα), Βιντέκερ, Μπάλογκ, Ζέκε, Παπ (62’ Χόρβατ), Χαν (62’ Πέτο), Σάλαϊ (62’ Μπόντε).

**ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ):** Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν (64’ Τσιριβέγια), Ζαρουρί (69’ Πελίστρι), Γιάγκουσιτς, Αντίνο (69’ Παντελίδης), Τεττέη (64’ Ραστόντερ).