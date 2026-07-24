Σήμερα το μεσημέρι, οι κάτοικοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Τα μηνύματα ενημέρωναν για την αναμενόμενη εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, που περιλαμβάνουν τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα. Αντίστοιχα μηνύματα στάλθηκαν και σε κατοίκους της Φθιώτιδας, της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας, καθώς και της Σκύρου, προειδοποιώντας για τα φαινόμενα που θα εκδηλωθούν από τις πρώτες απογευματινές ώρες και για τις επόμενες 12 ώρες.

Η Πολιτική Προστασία προτρέπει τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Είναι πιθανό τα φαινόμενα να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, αυξημένη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, καθώς και τις μετακινήσεις σε πλημμυρισμένους δρόμους. Επίσης, καλούνται να αποφεύγουν υπαίθριες ή θαλάσσιες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των καταιγίδων.

Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου

Νωρίτερα σήμερα, το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ επικαιροποιήθηκε, παρέχοντας τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία για το κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση:

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 23-07-2026 1100 τοπική ώρα παραμένει σε ισχύ. Οι καταιγίδες και οι ισχυρές βροχές αναμένονται σήμερα, Παρασκευή 24-07-26, και θα συνεχιστούν μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες.

Προβλέψεις για τις επόμενες ώρες

Σήμερα, Παρασκευή 24-07-26, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:

- Στην κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση). - Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση). - Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). - Στην ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση). - Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο, Σάββατο 25-07-26, οι καταιγίδες θα συνεχιστούν:

- Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). - Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). - Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). - Στη Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).