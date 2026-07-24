Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα κύμα κακοκαιρίας που προειδοποιούσαν οι μετεωρολόγοι, με έντονα καιρικά φαινόμενα να πλήττουν πολλές περιοχές της χώρας. Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, στέγες έχουν αποκολληθεί, ενώ οι ζημιές σε καλλιέργειες από το χαλάζι είναι σημαντικές. Η κεραυνική δραστηριότητα έχει ξεπεράσει τους 100.000 κεραυνούς.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκονται περιοχές όπως το Αγρίνιο, η Φθιώτιδα, η Θεσσαλονίκη, η Ζάκυνθος, η Δράμα, η Χαλκιδική και ο Βόλος, ενώ η Αττική και ο Πειραιάς βιώνουν βροχερές συνθήκες που θυμίζουν περισσότερο φθινόπωρο.

Εξαιρετικά έντονη βροχόπτωση στην Αττική

Γύρω στις 7 το απόγευμα, η βροχόπτωση στην Αττική εντάθηκε, με αρκετές περιοχές του νομού να πλήττονται. Σημαντικά προβλήματα έχουν προκύψει στην κυκλοφορία των οχημάτων, με τη διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Πειραιώς λόγω συσσώρευσης υδάτων. Η διακοπή ισχύει από τη Χαμοστέρνας έως το ρεύμα προς Αθήνα και από την Πέτρου Ράλλη έως το ρεύμα προς Πειραιά.

Επιπλέον, η κυκλοφορία έχει διακοπεί και στην οδό Γρ. Λαμπράκη, από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά, εξαιτίας πτώσης σκαλωσιάς.

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Προειδοποιήσεις και έκκληση για προσοχή

Οι κάτοικοι σε ορισμένες περιοχές έλαβαν μήνυμα από το 112, ενημερώνοντάς τους ότι αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα για τις επόμενες 12 ώρες, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Οι περιοχές που έχουν λάβει ειδοποίηση περιλαμβάνουν:

- Λάρισα - Φθιώτιδα - Κεντρική και βόρεια Εύβοια και Σκύρος - Μαγνησία και Σποράδες

Σφοδρές καταιγίδες σε άλλες περιοχές

Στο Ίλιον Αττικής, οι ριπές ανέμου ξεπερνούν τα 50 km/h, ενώ η βροχόπτωση στην Καλλιθέα είναι επίσης έντονη. Στην Πετρούπολη, οι καιρικές συνθήκες είναι σαρωτικές, με πάνω από 100.000 κεραυνούς να καταγράφονται από το meteo.

Στη δυτική Φθιώτιδα, η καταιγίδα προκάλεσε σοβαρές ζημιές, με την έντονη χαλαζόπτωση να πλήττει περιοχές, όπως ο δήμος Μακρακώμης. Ο δυνατός αέρας ξήλωσε στέγες και έριξε δέντρα, ευτυχώς χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Επικίνδυνες συνθήκες στην Εύβοια

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στην Εύβοια, με τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας να βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Ο δήμαρχος καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, τονίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι η απόλυτη προτεραιότητα.

Στη Χαλκίδα, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικά ποτάμια λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης. Στην Λάρισα, οι ισχυρές καταιγίδες έχουν προκαλέσει διακοπές ρεύματος και πτώσεις δέντρων σε πολλές περιοχές, με τον ΔΕΔΔΗΕ να εργάζεται για την αποκατάσταση των ζημιών.

Επικαιροποιημένο δελτίο καιρού

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει επικαιροποιημένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προειδοποιώντας για κακοκαιρία που θα διαρκέσει έως το Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους και υψηλή συχνότητα κεραυνών.

Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός

Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία θα αρχίσει να παρουσιάζει σταδιακή εξασθένηση από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Ωστόσο, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν σε περιοχές της Εύβοιας, των Σποράδων και του βορειοανατολικού Αιγαίου, πριν τα φαινόμενα υποχωρήσουν σημαντικά από το μεσημέρι και μετά, δίνοντας τη θέση τους σε πιο ήπιες καλοκαιρινές συνθήκες.