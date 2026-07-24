Κακοκαιρία πλήττει την Ελλάδα από την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να προβλέπονται σε πολλές περιοχές της χώρας. Το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) προειδοποιεί για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, με τις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Εύβοιας και των Σποράδων να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι ισχυρές βροχές θα ξεκινήσουν από την Κεντρική Μακεδονία, επηρεάζοντας περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Πιερία και η Ημαθία. Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Την ανατολική Θεσσαλία, ιδιαίτερα τη Λάρισα και τη Μαγνησία, όπως και τις Σποράδες και την Εύβοια, θα πλήξουν επίσης ισχυρά φαινόμενα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα παραθαλάσσια τμήματα της Θεσσαλίας και της Εύβοιας, όπου έχει εκδοθεί «κόκκινη» προειδοποίηση λόγω των αναμενόμενων έντονων φαινομένων.

Καιρός στην Αττική

Η Αττική θα βιώσει δύο πρόσωπα καιρού την Παρασκευή. Ενώ το πρωί θα είναι γενικά καλός με ηλιοφάνεια, το απόγευμα αναμένεται απότομη αλλαγή με πυκνές νεφώσεις και ισχυρές καταιγίδες. Οι καταιγίδες θα είναι πιο έντονες σε περιοχές όπως ο Διόνυσος και ο Μαραθώνας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4-6 μποφόρ, φθάνοντας τοπικά στα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 30-32 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν σταδιακά. Οι Σποράδες και η Εύβοια θα συνεχίσουν να επηρεάζονται μέχρι τις πρωινές ώρες, αλλά από το μεσημέρι και μετά, ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Η Κυριακή αναμένεται να είναι πιο ήρεμη, με τις θερμοκρασίες να επιστρέφουν στα κανονικά για την εποχή επίπεδα

Ο καιρός το Σάββατο 25-07-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, στη Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και νότια και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς.

Ο καιρός την Κυριακή 26-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός τη Δευτέρα 27-07-2026

Στα κεντρικά και τα βόρεια αρχικά αίθριος καιρός με γρήγορα αύξηση των νεφώσεων οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 και μόνο στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.