Δυναμώνει η κακοκαιρία: Ισχυρές μπόρες σε νέες περιοχές – Πότε φτάνει στην Αθήνα

Από τα ξημερώματα σήμερα, η Ελλάδα πλήττεται από ένα κύμα κακοκαιρίας, με βροχές να έχουν ήδη εκδηλωθεί σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Οι επόμενες ώρες αναμένονται κρίσιμες, καθώς τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο, προειδοποιώντας για βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και πιθανές χαλαζοπτώσεις μέχρι το Σάββατο.

Περιοχές που θα επηρεαστούν

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε ότι οι περιοχές που θα επηρεαστούν περιλαμβάνουν τα νησιά του νότιου Ιονίου και την Πελοπόννησο, όπου αναμένονται επίσης έντονες βροχές και καταιγίδες, αν και όχι σε ιδιαίτερα έντονο βαθμό.

### Το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ περιλαμβάνει:

Κακοκαιρία αναμένεται σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, έως τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25 Ιουλίου 2026, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια) και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

**Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:**

- **Σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026:** 1. Στην κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση). 2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση). 3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). 4. Στην ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση). 5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

- **Αύριο, Σάββατο 25 Ιουλίου 2026:** 1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). 2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). 3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). 4. Στη Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Καταιγίδες στην Αθήνα: Προβλεπόμενη ώρα βροχής

Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει και την Αττική σήμερα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται από αργά το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα συνοδευτούν από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις.

Αναμένονται βροχές σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, με μεγαλύτερη προσοχή να απαιτείται στα βόρεια και βορειοανατολικά προάστια. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Windy, οι πρώτες βροχές αναμένονται γύρω στις 16:00, με την πιο δύσκολη περίοδο να είναι από τις 17:00 έως τις 21:00, όταν οι καταιγίδες αναμένονται πιο οργανωμένες.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο περιλαμβάνουν τον Διόνυσο, τον Άγιο Στέφανο, τον Βαρνάβα, τον Μαραθώνα, την Πάρνηθα και την Πεντέλη, όπου αναμένονται βροχές που θα ισοδυναμούν με τη συνολική βροχόπτωση του Ιουλίου. Επίσης, δεν αποκλείεται η εκδήλωση τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Βροχές και καταιγίδες θα παρατηρηθούν και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.