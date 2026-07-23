Σε κατάσταση «Red Code» 11 περιοχές της χώρας λόγω κακοκαιρίας

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ και κινητοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου πραγματοποίησε συνεδρίαση εξαιτίας του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Σύμφωνα με το δελτίο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από την Παρασκευή 24 Ιουλίου έως το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), συχνές κεραυνούς και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Οι επιστήμονες της Επιτροπής, που συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, επισημαίνουν τα εξής:

α. Για αύριο, Παρασκευή, αναμένονται ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα στις Σποράδες, στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και στα παράλια των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Μαγνησίας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης στην Ημαθία, Πιερία, Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και Νότια Εύβοια.

β. Στην Αττική, βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής.

γ. Το Σάββατο, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Αιγαίο, με τοπικά ισχυρές βροχές στις Σποράδες και στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο (Θάσο, Λήμνο, Σαμοθράκη).

Κινητοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά την έκδοση του ΕΔΕΚΦ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) 11 περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνουν:

* Περιφέρεια Αττικής * Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας * Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας (συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας * Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας * Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης * Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπογραμμίζει ότι ο εθνικός μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα απαραίτητα υλικά και μέσα, προκειμένου να είναι έτοιμος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων.

Δήμοι και περιφέρειες στις εν λόγω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) για να εξετάσουν την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των κινδύνων από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μπουρίνια, κεραυνοί, τοπικές χαλαζοπτώσεις) και πλημμυρικά φαινόμενα.

Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη επικοινωνήσει με τις παραπάνω περιφέρειες, ενώ το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει συνδεθεί με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η αντιμετώπιση των συνεπειών των καιρικών φαινομένων.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει ξανά αύριο το πρωί.