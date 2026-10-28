Ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε ρεκόρ το 2025, αλλά αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις

Ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ το 2025, προσελκύοντας 37,98 εκατομμύρια αφίξεις και εξασφαλίζοντας 22,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε ταξιδιωτικές εισπράξεις. Τα δεδομένα αυτά, που προέρχονται από την έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ, επιβεβαιώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο του κλάδου στην εθνική οικονομία. Παρά τους εντυπωσιακούς αριθμούς, η ίδια έρευνα αναδεικνύει μια σειρά από προκλήσεις και σημεία που χρήζουν βελτίωσης.

Ιστορικό ρεκόρ και οικονομική συμβολή

Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό, με τις διεθνείς αφίξεις να φτάνουν τα 37,98 εκατομμύρια και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να διαμορφώνονται στα 22,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτοί οι αριθμοί συνιστούν ένα νέο ιστορικό ρεκόρ για τον κλάδο.

Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία παραμένει καθοριστική, καθώς τα έσοδά του αποτελούν το 13% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι εισπράξεις που προέρχονται από την κρουαζιέρα. Παράλληλα, η επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα ήταν ισχυρή, με τις τουριστικές επιχειρήσεις να επενδύουν περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Από αυτό το ποσό, τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ προήλθαν από τον ξενοδοχειακό κλάδο.

Ανισότητες στην κατανομή των επισκεπτών

Πίσω από την εικόνα του ρεκόρ, εντοπίζονται σημαντικές ανισορροπίες στην κατανομή των τουριστικών ροών. Συγκεκριμένα, μόλις πέντε νησιά της χώρας συγκεντρώνουν το 47% του συνόλου των διεθνών αφίξεων. Αυτό υποδηλώνει μια έντονη συγκέντρωση των επισκεπτών σε συγκεκριμένους προορισμούς.

Επιπλέον, η έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ δείχνει ότι οκτώ από τις δεκατρείς περιφέρειες της Ελλάδας απορροφούν μόλις το 10% των συνολικών τουριστικών εσόδων. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο εμφανές σε τοπικό επίπεδο, καθώς το 90% των Δημοτικών Ενοτήτων της χώρας παρουσιάζει ελάχιστη έως μηδενική τουριστική ανάπτυξη. Το ΙΝΣΕΤΕ εντοπίζει την κύρια αιτία αυτού του φαινομένου στη διαχείριση και την κατανομή των επισκεπτών.

Προκλήσεις στη διάρκεια παραμονής και το προσωπικό

Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός είναι η μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής των επισκεπτών. Το 2025, η μέση διάρκεια διανυκτερεύσεων διαμορφώθηκε στις 6,1, έναντι 7,4 διανυκτερεύσεων το 2019. Αυτό αντιστοιχεί σε πτώση της τάξης του 17,2%.

Παράλληλα, ο κλάδος αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. Αν και στην αιχμή της σεζόν απασχολούνται περίπου 475.000 εργαζόμενοι, οι ελλείψεις στα ξενοδοχεία ανέρχονται στο 14% των θέσεων εργασίας. Ένα ακόμα στοιχείο που χρήζει προσοχής είναι ότι μόλις το 24% των εργαζομένων στον τουρισμό είναι απόφοιτοι τουριστικών σχολών, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω κατάρτιση και εξειδίκευση.

Εποχικότητα και δημόσιες υποδομές

Η εποχικότητα παραμένει ένας τομέας που απαιτεί βελτίωση, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Οι μισές τουριστικές εισροές εξακολουθούν να συγκεντρώνονται σε διάστημα τριών μηνών. Ειδικότερα, το τρίτο τρίμηνο του 2025, δηλαδή η καλοκαιρινή περίοδος, συγκέντρωσε το 52,4% των διεθνών αφίξεων και το 52,5% των ταξιδιωτικών εισπράξεων, εξαιρουμένης της κρουαζιέρας.

Αν και αυτά τα ποσοστά παρουσιάζουν μια οριακή μείωση σε σχέση με το 2019 (όπου ήταν 56% για τις αφίξεις και 58,3% για τις εισπράξεις), εξακολουθούν να αναδεικνύουν την άνιση κατανομή των κυμάτων του τουρισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον, το ΙΝΣΕΤΕ τονίζει ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις, παρά την ισχύ τους, δεν μπορούν να καλύψουν τις αδυναμίες των δημόσιων υποδομών, οι οποίες συνεχίζουν να επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προορισμών.

Βιωσιμότητα και τεχνολογία: Τομείς προς βελτίωση

Σημαντικές ανισορροπίες παρατηρούνται και στους τομείς της βιωσιμότητας και της τεχνολογίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόλις το 8% των ξενοδοχείων στην Ελλάδα διαθέτει πιστοποίηση βιωσιμότητας. Αυτό υποδηλώνει ένα σημαντικό κενό στην υιοθέτηση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών στον κλάδο.

Επιπρόσθετα, το 73% των τουριστικών επιχειρήσεων δεν έχει θέσει συγκεκριμένο στόχο για τη μείωση των εκπομπών τους έως το 2030. Αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν την ανάγκη για εντατικότερες προσπάθειες και επενδύσεις σε λύσεις που θα ενισχύσουν την περιβαλλοντική απόδοση και την τεχνολογική αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Με πληροφορίες από: Newsit