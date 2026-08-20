Η άνοδος του σιταριού απειλεί τις τιμές των τροφίμων ενόψει χειμώνα

Η κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σε λιμάνια, εμπορικά πλοία και υποδομές εξαγωγής σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα έχει περιορίσει δραστικά μία από τις σημαντικότερες πηγές φθηνού σιταριού για την παγκόσμια αγορά. Αυτή η κατάσταση προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στην εξίσωση των τιμών των τροφίμων στην Ελλάδα, καθώς η νέα εκτίναξη του σιταριού στις διεθνείς αγορές απειλεί να μεταφερθεί σταδιακά στο κόστος παραγωγής και, τελικά, στο ράφι ενόψει του χειμώνα.

Εκτίναξη τιμών στα διεθνή συμβόλαια

Τα συμβόλαια σιταριού στις διεθνείς αγορές έχουν κινηθεί κοντά σε υψηλά τριετίας, αντανακλώντας την αυξημένη ανησυχία για την επάρκεια και το κόστος. Μόνο από τις αρχές Ιουλίου, τα συμβόλαια στο Σικάγο έχουν ενισχυθεί περισσότερο από 17%, σηματοδοτώντας μια σημαντική άνοδο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η περιορισμένη πρόσβαση σε φθηνό σιτάρι από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές παγκοσμίως, συμβάλλει άμεσα σε αυτή την ανοδική τάση των τιμών.

Ευρύτερες επιπτώσεις στην ελληνική αγορά

Για την ελληνική αγορά, το ζήτημα της ανόδου της τιμής του σιταριού δεν περιορίζεται μόνο στο κόστος του ψωμιού. Μια παρατεταμένη άνοδος του σιταριού μπορεί να επηρεάσει μια πολύ μεγαλύτερη αλυσίδα προϊόντων, δημιουργώντας πιέσεις σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών.

Αυτά περιλαμβάνουν το αλεύρι, τα αρτοσκευάσματα και τα ζυμαρικά, αλλά και άλλα προϊόντα στα οποία τα δημητριακά συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στο κόστος παραγωγής. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να επηρεάσει τις επιχειρήσεις τροφίμων καθώς εισέρχονται σταδιακά στο φθινόπωρο και στον χειμώνα.

Προκλήσεις για τις επιχειρήσεις ενόψει χειμώνα

Το νέο μέτωπο των τιμών ανοίγει σε μια ιδιαίτερα ευαίσβητη χρονική στιγμή για την αγορά. Καθώς οδεύουμε προς το φθινόπωρο και τον χειμώνα, οι επιχειρήσεις τροφίμων καλούνται να υπολογίσουν τις ανάγκες τους σε πρώτες ύλες μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας.

Εάν η αναταραχή στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας αποκτήσει διάρκεια, η πίεση δεν θα αφορά μόνο την τιμή του ίδιου του σιταριού. Θα επεκταθεί και στο κόστος εξεύρεσης εναλλακτικών προμηθευτών, καθώς και στο κόστος μεταφοράς των φορτίων, προσθέτοντας επιπλέον επιβαρύνσεις.

Παράλυση εξαγωγικής δυναμικότητας Ρωσίας και Ουκρανίας

Η εικόνα στις διεθνείς αγορές ενισχύει την ανησυχία, καθώς η Ρωσία και η Ουκρανία αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους προμηθευτές σιταριού διεθνώς. Οι τελευταίες επιθέσεις έχουν οδηγήσει σε σχεδόν πλήρη παράλυση μεγάλου μέρους της εξαγωγικής τους δυναμικότητας στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική.

Σύμφωνα με υπολογισμούς που επικαλείται το Reuters, περισσότερο από το 97% της σχετικής εξαγωγικής δυναμικότητας των δύο χωρών έχει τεθεί εκτός λειτουργίας σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στην παγκόσμια αγορά.

Ακριβότερες εναλλακτικές πηγές

Το πρόβλημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση επειδή η αναζήτηση σιταριού από άλλες αγορές γίνεται ακριβότερη. Ήδη, διεθνείς αγοραστές εξετάζουν προμήθειες από χώρες όπως η Αυστραλία, η Αργεντινή και η Βόρεια Αμερική.

Ωστόσο, οι διαθέσιμες εναλλακτικές προσφέρονται σε αισθητά υψηλότερες τιμές από εκείνες που μέχρι πρόσφατα εξασφάλιζε η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Αυτό ακριβώς αποτελεί τον βασικό κίνδυνο και για την ελληνική βιομηχανία τροφίμων, καθώς μια διεθνής μετατόπιση της ζήτησης προς ακριβότερες αγορές μπορεί να ανεβάσει το κόστος των πρώτων υλών συνολικά.

Με πληροφορίες από: dnews.gr