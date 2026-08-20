Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν μετά τις απειλές Τραμπ

Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» σκαρφάλωσαν σε υψηλά τριών εβδομάδων την Πέμπτη, καθώς οι αγορές αντέδρασαν άμεσα στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη και τις χώρες που θα στηρίξουν οικονομικά το Ιράν. Το ντόμινο στις αγορές πετρελαίου οδήγησε σε άλμα των τιμών, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να ενισχύονται σημαντικά. Οι ανησυχίες για την ομαλή προσφορά πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά εντείνονται, επηρεάζοντας και την εγχώρια αγορά καυσίμων.

Άλμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου

Ειδικότερα, την Πέμπτη 20 Αυγούστου, οι τιμές του πετρελαίου έφτασαν σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν εδώ και τρεις εβδομάδες. Αυτή η ανοδική τάση καθοδηγήθηκε από τις ανησυχίες ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσσει τον παγκόσμιο εφοδιασμό.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent παράδοσης Οκτωβρίου αυξήθηκαν κατά 2,44 δολάρια, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 2,7%, φτάνοντας τα 94,06 δολάρια το βαρέλι στις 12:58 ώρα Ελλάδος. Αντίστοιχα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό παράδοσης Σεπτεμβρίου ενισχύθηκαν κατά 1,84 δολάρια, διαμορφούμενα στα 87,67 δολάρια το βαρέλι.

Η πορεία των βασικών δεικτών

Το συμβόλαιο WTI Οκτωβρίου σημείωσε άνοδο 2,41 δολαρίων, δηλαδή 2,9%, φτάνοντας τα 86,80 δολάρια. Και οι δύο βασικοί δείκτες, Brent και WTI, έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδό τους από τις 24 Ιουλίου. Επιπλέον, κατέγραψαν άνοδο για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, υπογραμμίζοντας την έντονη ανοδική δυναμική.

Στις τρέχουσες συναλλαγές, οι αγορές διαπραγματεύονται το Brent στα 94,61 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 3,26%. Το αμερικανικό αργό διαπραγματεύεται στα 88,77 δολάρια, με άνοδο 3,43%. Αυτά τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν την άμεση αντίδραση των επενδυτών στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Αναλυτές σχολιάζουν τις εξελίξεις

Ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo, σχολίασε στο Reuters ότι «οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν υψηλές, αφήνοντας περιθώρια για περαιτέρω διαταραχές στον εφοδιασμό». Ο ίδιος πρόσθεσε πως «οι χαμηλότερες εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή συσφίγγουν για άλλη μια φορά την αγορά πετρελαίου», εξηγώντας την πίεση στις τιμές.

Από την πλευρά του, ο Hiroyuki Kikukawa, επικεφαλής στρατηγικής της Nissan Securities Investment, δήλωσε ότι «οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν αυξημένες καθώς η αγορά υποστηρίζεται από σποραδικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, αλλά στερείται νέας δυναμικής χωρίς μια μείζονα κλιμάκωση». Ο Kikukawa εξήγησε επίσης ότι «η αγορά είναι πιθανό να διατηρήσει μια σταδιακή ανοδική τάση δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες και τις εντάσεις που εμπλέκουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν και το Ιράν».

Πιέσεις στην ελληνική αγορά καυσίμων

Εντωμεταξύ, στην Ελλάδα, οι τιμές των καυσίμων δέχονται νέα ανοδική πίεση. Η τιμή του Brent έχει ξεπεράσει τα 94 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υψηλό τριών εβδομάδων, με τις ανησυχίες για την ομαλή προσφορά πετρελαίου να ενισχύουν τις πιέσεις. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να περάσει σύντομα και στην ελληνική αγορά, όπου ήδη οι μέσες τιμές έχουν ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, το ντίζελ διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2,012 ευρώ το λίτρο, τιμή ελαφρώς υψηλότερη από αυτή της αμόλυβδης, η οποία βρίσκεται στα 2,011 ευρώ, σε περισσότερους από 30 νομούς της χώρας.

Υψηλότερες τιμές στα νησιά

Τα καύσιμα είναι ακριβότερα στις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, με τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα να βρίσκονται στην κορυφή των τιμών. Σε ορισμένα απομακρυσμένα πρατήρια των Κυκλάδων, η τιμή της αμόλυβδης φτάνει ή και ξεπερνά τα 2,40 ευρώ το λίτρο.

Αυτή η διαφορά στις τιμές οφείλεται κυρίως στο αυξημένο κόστος μεταφοράς των καυσίμων προς τις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsbeast