Νέο «μπλόκο» στους στρατηγικούς κακοπληρωτές ρεύματος από το ΥΠΕΝ

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά σε σημαντική τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών. Η νέα ρύθμιση εισάγει ένα σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, γνωστό ως «debt flagging», το οποίο αναμένεται να περιορίσει τις καταχρηστικές πρακτικές και να ενισχύσει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η σχετική Υπουργική Απόφαση υπεγράφη την Πέμπτη 20 Αυγούστου από τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο.

Το νέο πλαίσιο και οι στόχοι του

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε στενή συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), τον ΔΕΔΔΗΕ και τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, επεξεργάστηκε ένα ισορροπημένο πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταχρηστικών πρακτικών, χωρίς να θίγει δυσανάλογα το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η βασική επιδίωξη είναι ο περιορισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των επισφαλειών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, αναμένεται να οδηγήσει σταδιακά σε μια δικαιότερη κατανομή του κόστους, το οποίο μέχρι σήμερα επωμίζονταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Πώς λειτουργεί το σύστημα «debt flagging»

Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά το σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, γνωστό ως «debt flagging». Μέσω αυτού του συστήματος, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα έχουν τη δυνατότητα να επισημαίνουν στον ΔΕΔΔΗΕ τους καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Το κρίσιμο όριο για την ενεργοποίηση των περιορισμών είναι οι τρεις επισημάνσεις. Εάν ένας καταναλωτής καταγραφεί ως ασυνεπής από τρεις διαφορετικούς προμηθευτές, τότε δεν θα μπορεί πλέον να αλλάζει πάροχο. Αυτός ο περιορισμός θα ισχύει μέχρι την πλήρη τακτοποίηση των οφειλών του, είτε μέσω εξόφλησης είτε μέσω διακανονισμού.

Αντιμετώπιση του «ενεργειακού τουρισμού»

Το νέο πλαίσιο στοχεύει να βάλει τέλος στο φαινόμενο του «ενεργειακού τουρισμού». Πρόκειται για την πρακτική κατά την οποία καταναλωτές με ανεξόφλητες οφειλές μετακινούνται διαδοχικά από έναν προμηθευτή σε άλλον, εκμεταλλευόμενοι τις αδυναμίες του ισχύοντος πλαισίου. Αυτή η πρακτική δημιουργούσε συσσωρευμένα χρέη που επιβάρυναν το σύνολο της αγοράς.

Στην πράξη, εάν ένας πελάτης έχει δημιουργήσει χρέη σε διαφορετικούς παρόχους και τρεις από αυτούς τον επισημάνουν στον ΔΕΔΔΗΕ, η δυνατότητα νέας αλλαγής προμηθευτή θα «παγώνει». Για να μπορέσει ο καταναλωτής να μετακινηθεί εκ νέου σε άλλη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει προηγουμένως να έχει προχωρήσει στην τακτοποίηση των παλαιών οφειλών του.

Το ιστορικό των οφειλών και η αναδρομική ισχύς

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Σημαντικό μέρος αυτού του ποσού οφειλόταν ακριβώς στο φαινόμενο του «ενεργειακού τουρισμού» και των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισημαίνει ότι το νέο πλαίσιο προστατεύει τους συνεπείς καταναλωτές, οι οποίοι μέχρι σήμερα επιβαρύνονταν με το κόστος που προκαλούν οι μη συνεπείς. Επιπλέον, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι οφειλές που θα λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του «debt flagging» θα έχουν αναδρομική ισχύ από το έτος 2024.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis