Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών: Αρχίζουν οι εγγραφές παιδιών με voucher ΕΣΠΑ

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (ΔΒΑ) ανακοίνωσε την έναρξη των εγγραφών για βρέφη και προνήπια που είναι δικαιούχοι voucher ΕΣΠΑ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του. Οι διαδικασίες υπογραφής των σχετικών συμβάσεων θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 26 Αυγούστου, προσφέροντας τη δυνατότητα στους νόμιμους εκπροσώπους των παιδιών να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους για τη νέα περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες, οι οποίοι είναι δικαιούχοι voucher ΕΣΠΑ, μπορούν να προχωρήσουν στην υπογραφή της σύμβασης κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού. Η επιλογή του Βρεφονηπιακού Σταθμού θα γίνεται με βάση τις ανάγκες τους και τη διαθεσιμότητα των θέσεων σε κάθε μονάδα του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Έναρξη εγγραφών και διαδικασία υπογραφής

Οι εγγραφές για τα βρέφη και τα προνήπια που έχουν εξασφαλίσει voucher ΕΣΠΑ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (ΔΒΑ) θα αρχίσουν επίσημα την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Από αυτή την ημερομηνία, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ωφελούμενων παιδιών καλούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία είναι ένα κρίσιμο βήμα για την τοποθέτηση του παιδιού σε έναν από τους διαθέσιμους σταθμούς του ΔΒΑ. Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον Βρεφονηπιακό Σταθμό που τους εξυπηρετεί καλύτερα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη διαθεσιμότητα των θέσεων σε κάθε δομή.

Προγραμματισμός ηλεκτρονικών ραντεβού

Για την καλύτερη οργάνωση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων, η προσέλευση στα γραφεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για την υπογραφή της σύμβασης θα γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού. Ο προγραμματισμός των ραντεβού πραγματοποιείται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η διεύθυνση της οποίας είναι https://rantevou.dbda.gr/.

Η ενεργοποίηση αυτής της πλατφόρμας ηλεκτρονικών ραντεβού για τους δικαιούχους voucher αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των προσεχών ημερών. Η έναρξη των υπογραφών των συμβάσεων έχει οριστεί με σαφήνεια για την Τετάρτη 26 Αυγούστου, επομένως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ενεργοποίηση της πλατφόρμας για να κλείσουν το ραντεβού τους εγκαίρως.

Προϋποθέσεις υπογραφής και τόπος προσέλευσης

Είναι σαφές ότι τη σύμβαση μπορεί να υπογράψει αποκλειστικά ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όνομα του συγκεκριμένου εκπροσώπου να αναγράφεται στο voucher ΕΣΠΑ, καθώς αυτό αποτελεί το επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί το δικαίωμα.

Οι δικαιούχοι που έχουν προγραμματίσει το ηλεκτρονικό τους ραντεβού θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η διεύθυνση των γραφείων είναι Ρόδου 181, στην περιοχή των Σεπολίων. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή της σύμβασης και η οριστική επιλογή του Βρεφονηπιακού Σταθμού, ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις.

Επικοινωνία για περαιτέρω πληροφορίες

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και για την παροχή οποιωνδήποτε επιπλέον πληροφοριών ή διευκρινίσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι επικοινωνίας για την άμεση ενημέρωση των πολιτών.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα για το κοινό είναι: 210 5102481, 210 5102482, 210 5102483, 210 5102484, 210 5102485, 210 5102496. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@dbda.gr. Τέλος, αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες παρέχονται και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, www.dbda.gr, η οποία είναι προσβάσιμη για όλους.

Πηγή: Enikos