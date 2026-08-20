Η προθεσμία για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» εκπνέει αύριο

Η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» έχει ξεκινήσει, καθώς η προθεσμία εκπνέει αύριο, Παρασκευή 21 Αυγούστου, στις 23:59. Το αναβαθμισμένο πρόγραμμα έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ διαθέτει ενισχυμένη κοινωνική στόχευση.

Διευρυμένα κριτήρια και φάσεις υλοποίησης

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη. Στους βασικούς του στόχους περιλαμβάνονται η διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο, καθώς και η ενίσχυση της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση έχει διάρκεια έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Αυξημένες ενισχύσεις και στόχευση εκτός υψηλής περιόδου

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις για τους δυνητικούς ωφελούμενους. Τα ποσά των ενισχύσεων είναι αυξημένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους, με το ύψος του voucher να διαμορφώνεται από 200 έως 600 ευρώ.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη διάχυση της επισκεψιμότητας, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος κατευθύνεται σε διακοπές που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου. Αυτή η πρόβλεψη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των διακοπών κατά τους μήνες εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου, συμβάλλοντας στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού.

Διεύρυνση εισοδηματικών ορίων για περισσότερα νοικοκυριά

Το πρόγραμμα αποκτά ισχυρότερο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Τα εισοδηματικά όρια έχουν αυξηθεί σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο, διευρύνοντας τον αριθμό των πολιτών που μπορούν να συμμετάσχουν.

Συγκεκριμένα, για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ. Για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Όσον αφορά στις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά. Αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα τέκνα, χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό των δυνητικά ωφελούμενων. Για παράδειγμα, για έγγαμους με επτά παιδιά, τα όρια φτάνουν έως τις 58.000 ευρώ, ενώ για περισσότερα από επτά παιδιά το όριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Επίσης, οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο.

Ειδικές προβλέψεις για άτομα με αναπηρία

Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις για άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%) και οι οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, εφόσον διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό αναπηρίας.

Διαδικασία αιτήσεων και επιλογής δικαιούχων

Η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» είναι διαθέσιμη για όλους τους ΑΦΜ από τις 10 Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet, είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Η κλήρωση θα βασιστεί στα εισοδηματικά και τα υπόλοιπα κριτήρια του προγράμματος, καθώς και στους διαθέσιμους πόρους. Όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι θα λάβουν την επιδότηση σε άυλη ψηφιακή κάρτα.

Πηγή: Enikos