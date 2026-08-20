Ακίνητα: Διπλή παρέμβαση στον ΦΠΑ με μείωση για κοινωνική κατοικία και πάγωμα του 24% στα νεόδμητα

Σε μια διπλή παρέμβαση στον τομέα των ακινήτων προσανατολίζεται η κυβέρνηση, με στόχο την ενίσχυση της αγοράς και την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών. Ειδικότερα, εξετάζεται η μείωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, ενώ παράλληλα διατηρείται σε ισχύ το «πάγωμα» του φόρου 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων και για το έτος 2027.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την αύξηση της προσφοράς στην αγορά κατοικίας και την παροχή προσιτών επιλογών στέγασης.

Μείωση ΦΠΑ για την κοινωνική κατοικία

Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη μείωση του ΦΠΑ για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Αυτή η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να ενισχύσει την αύξηση της προσφοράς στην αγορά κατοικίας, ακολουθώντας τα παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Συγκεκριμένα, η Πορτογαλία και η Γαλλία έχουν ήδη αξιοποιήσει τον ΦΠΑ ως εργαλείο για την ενίσχυση της προσιτής κατοικίας, προσφέροντας μειωμένους συντελεστές.

Στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Στεγαστικής Πολιτικής

Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αποτελεί ένα κεντρικό στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς Εθνικού Σχεδίου για τη Στεγαστική Πολιτική, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2026-2035.

Το σχέδιο αυτό αφορά στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης, τη βιωσιμότητα του οικιστικού αποθέματος, τις δομικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών μέτρων, και τη βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησης της στέγασης.

Το «πράσινο φως» από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για την εφαρμογή του μέτρου μείωσης του ΦΠΑ για την κοινωνική κατοικία, έχει ήδη δοθεί το «πράσινο φως» από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια οδηγία της Ε.Ε., συγκεκριμένα η 2022/542 για τον ΦΠΑ, επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στην «παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής».

Το μέτρο αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κίνητρα, όπως η μείωση ή η απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Αυτός ο συνδυασμός αποσκοπεί στο να καταστεί ελκυστικότερη η ανάπτυξη κατοικιών προσιτού κόστους από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στην αγορά.

Μηχανισμός επιστροφής φορολογικών ωφελημάτων και παραδείγματα

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα θέσπισης ενός μηχανισμού επιστροφής των φορολογικών ωφελημάτων. Αυτός ο μηχανισμός θα ενεργοποιείται σε περίπτωση πρόωρης πώλησης του ακινήτου, αλλαγής της χρήσης του ή μετατροπής του σε βραχυχρόνια μίσθωση, διασφαλίζοντας την τήρηση των όρων της κοινωνικής πολιτικής.

Όπως προαναφέρθηκε, η Πορτογαλία και η Γαλλία έχουν ήδη αξιοποιήσει τον ΦΠΑ ως εργαλείο για την ενίσχυση της προσιτής κατοικίας. Στην Πορτογαλία εφαρμόζεται συντελεστής 6%, ενώ στη Γαλλία ο αντίστοιχος συντελεστής διαμορφώνεται στο 10%.

Ειδικότερα, στην Πορτογαλία, το πρόγραμμα 97/2026 προβλέπει μειωμένο ΦΠΑ 6%, αντί του κανονικού 23%, στην κατασκευή και ανακαίνιση ακινήτων που προορίζονται για μακροχρόνια μίσθωση. Αυτό ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το μηνιαίο ενοίκιο δεν υπερβαίνει τα 2.300 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 2,5 φορές τον κατώτατο μισθό των 920 ευρώ.

Πάγωμα του φόρου 24% στα νεόδμητα ακίνητα

Την ίδια ώρα, πέραν των παρεμβάσεων για την κοινωνική κατοικία, «παγώνει» και για το 2027 ο φόρος 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η απόφαση αυτή διατηρεί σε ισχύ το υφιστάμενο καθεστώς και για την επόμενη χρονιά, επηρεάζοντας τις συναλλαγές στην αγορά των νεόδμητων ακινήτων.

Πηγή: cnn.gr