Οι τιμές των ακινήτων στα ελληνικά νησιά: Η Αντίπαρος ξεπέρασε τη Μύκονο

Η αγορά κατοικίας στα ελληνικά νησιά χαρακτηρίζεται πλέον από δύο εντελώς διαφορετικές ταχύτητες, με τις ζητούμενες τιμές να παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις. Σε ορισμένους προορισμούς, κυρίως λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος από το εξωτερικό, οι τιμές έχουν ξεπεράσει τα 7.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Παράλληλα, σε άλλα νησιά, η μέση ζητούμενη τιμή παραμένει λίγο πάνω από τα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό.

Οι δύο ταχύτητες στην αγορά ακινήτων

Η απόσταση μεταξύ των δύο αυτών αγορών συνεχίζει να διευρύνεται, καθώς οι τιμές των ακινήτων διατηρούν συνολικά την ανοδική τους πορεία. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση του Spitogatos και του Spitogatos Insights για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καταδεικνύουν ότι οι Κυκλάδες εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή όσον αφορά την ακρίβεια των ακινήτων. Ωστόσο, παρατηρούνται πλέον σημαντικές ανακατατάξεις ακόμη και ανάμεσα στους πιο ακριβούς προορισμούς του νησιωτικού συμπλέγματος.

Στη μία πλευρά της αγοράς, οι ζητούμενες τιμές έχουν ξεπεράσει τα 7.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, απευθυνόμενες σε μεγάλο βαθμό σε αγοραστές που προέρχονται από το εξωτερικό. Στον αντίποδα, υπάρχει ακόμα η δυνατότητα εύρεσης κατοικίας με ζητούμενη τιμή που κυμαίνεται λίγο πάνω από τα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό, αναδεικνύοντας την έντονη διαφοροποίηση που επικρατεί.

Η Αντίπαρος ξεπέρασε τη Μύκονο στις τιμές

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στον χάρτη των Κυκλάδων αφορά την Αντίπαρο. Το νησί αυτό έχει πλέον ξεπεράσει τη Μύκονο σε μέση ζητούμενη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. Ειδικότερα, στην Αντίπαρο η μέση ζητούμενη τιμή ανέρχεται στα 7.600 ευρώ ανά τετραγωνικό, καθιστώντας την ακριβότερη από τη Μύκονο, όπου η αντίστοιχη τιμή διαμορφώνεται στα 7.059 ευρώ. Την τρίτη θέση στην κατάταξη των ακριβότερων προορισμών καταλαμβάνει η Πάρος, με μέση ζητούμενη τιμή 5.263 ευρώ.

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των υψηλών τιμών στην Αντίπαρο φαίνεται να παίζει η περιορισμένη προσφορά ακινήτων. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, προσφέρονταν προς πώληση μόλις 149 διαμερίσματα, εκ των οποίων τα 104 ήταν νεόδμητα. Αντίθετα, σε νησιά όπως η Σάμος και η Λέσβος, οι ζητούμενες τιμές παραμένουν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, κοντά στα 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το διεθνές ενδιαφέρον και οι προτιμήσεις

Η ζήτηση από το εξωτερικό εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις της αγοράς ακινήτων στα ελληνικά νησιά. Οι Αμερικανοί βρίσκονται στην πρώτη θέση μεταξύ των ξένων αγοραστών που αναζητούν κατοικία, ακολουθούμενοι από Βρετανούς, Γερμανούς, Ολλανδούς και Γάλλους. Το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών και αγοραστών επικεντρώνεται κυρίως στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ ακολουθούν τα Χανιά, η Κέρκυρα και το Ηράκλειο.

Ωστόσο, οι Κυκλάδες παραμένουν στην κορυφή των προτιμήσεων και για τους Έλληνες ενδιαφερόμενους αγοραστές. Μετά τις Κυκλάδες, οι Έλληνες στρέφονται προς το Ηράκλειο, τον Αργοσαρωνικό, τα Χανιά και τα Δωδεκάνησα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους ελκυστικότητα ως προορισμοί για αγορά κατοικίας.

Διαφοροποιήσεις στις Κυκλάδες και άλλες περιοχές

Η ανοδική πορεία των τιμών δεν αφορά το σύνολο των Κυκλάδων, καθώς παρατηρούνται διαφοροποιήσεις μεταξύ των νησιών. Η Μύκονος, η Φολέγανδρος, η Σαντορίνη, η Σίκινος και η Άνδρος καταγράφουν μικρές ετήσιες μειώσεις στις τιμές, οι οποίες κυμαίνονται από 1% έως 6%. Στη Νάξο, οι τιμές εμφανίζουν σχετική σταθερότητα, χωρίς σημαντικές μεταβολές.

Στον αντίποδα, η Αντίπαρος και η Αμοργός συγκαταλέγονται στα νησιά που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές των ακινήτων. Αυτές οι αποκλίσεις υπογραμμίζουν την πολυπλοκότητα της αγοράς και την επίδραση τοπικών παραγόντων, όπως η προσφορά και η ζήτηση, στη διαμόρφωση των τιμών.

Συνολική εικόνα τιμών σε Αιγαίο και Κρήτη

Σε γενικές γραμμές, στα νησιά του Αιγαίου, η μέση ζητούμενη τιμή για ακίνητα έφθασε τα 2.941 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 5,9% μέσα σε διάστημα ενός έτους, γεγονός που υποδηλώνει τη συνεχιζόμενη δυναμική της αγοράς στην ευρύτερη περιοχή.

Ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα στην άνοδο των τιμών παρατηρείται στην Κρήτη. Η μέση ζητούμενη τιμή στο νησί έφθασε τα 2.250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, σημειώνοντας αύξηση 6,9% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Η Κρήτη αναδεικνύεται έτσι σε μια περιοχή με ιδιαίτερα έντονη ανοδική τάση στην αγορά ακινήτων.

Πηγή: topontiki.gr