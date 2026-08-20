Αντίστροφη μέτρηση για τη δεύτερη δόση φόρου εισοδήματος και την έκτη του ΕΝΦΙΑ

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εξόφληση σημαντικών φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς η Δευτέρα 31 Αυγούστου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος και της έκτης δόσης του ΕΝΦΙΑ. Η υποχρέωση αυτή αφορά ένα ευρύ φάσμα φορολογουμένων, από μισθωτούς και συνταξιούχους έως ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καταβάλουν και τον ΦΠΑ Ιουλίου έως το τέλος του μήνα.

Οι προθεσμίες και οι δικαιούχοι

Η Δευτέρα 31 Αυγούστου αποτελεί την κρίσιμη ημερομηνία για την τακτοποίηση δύο βασικών φορολογικών υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, μέχρι αυτή την ημέρα θα πρέπει να έχει πληρωθεί η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος. Η υποχρέωση αυτή αφορά ένα ευρύ φάσμα πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των μισθωτών, των συνταξιούχων, των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και των επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, στο τέλος του ίδιου μήνα, οι φορολογούμενοι καλούνται να εξοφλήσουν και την έκτη δόση του ΕΝΦΙΑ. Πέραν αυτών, οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν και τον ΦΠΑ Ιουλίου, ολοκληρώνοντας έτσι ένα σημαντικό κύκλο φορολογικών πληρωμών για τον μήνα Αύγουστο.

Η δομή των δόσεων για φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ

Ο φόρος εισοδήματος έχει διαμορφωθεί σε ένα σχήμα οκτώ μηνιαίων δόσεων, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να τον εξοφλήσουν σταδιακά. Η τελευταία δόση για τον φόρο εισοδήματος έχει οριστεί για τον Φεβρουάριο του 2027, παρέχοντας ένα εκτεταμένο χρονικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση της πληρωμής.

Αντίστοιχα, ο φόρος ακινήτων, ο ΕΝΦΙΑ, έχει προβλεφθεί να καταβληθεί φέτος σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις. Και σε αυτή την περίπτωση, η τελευταία δόση αναμένεται να εξοφληθεί τον Φεβρουάριο του 2027, ευθυγραμμίζοντας τις προθεσμίες με αυτές του φόρου εισοδήματος και διευκολύνοντας τους φορολογούμενους στη διαχείριση των υποχρεώσεών τους.

Οι συνολικές φορολογικές εισπράξεις του δευτέρου εξαμήνου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τον προϋπολογισμό, το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητικό σε ό,τι αφορά τις φορολογικές καταβολές. Συνολικά, οι φορολογούμενοι καλούνται να καταβάλουν φόρους ύψους 39,558 δισεκατομμυρίων ευρώ σε αυτό το διάστημα. Για λόγους σύγκρισης, τα φοροέσοδα του πρώτου εξαμήνου είχαν αγγίξει τα 34 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, για τον μήνα Αύγουστο, οι συνολικοί φόροι που πρέπει να καταβληθούν ανέρχονται στα 6,324 δισεκατομμύρια ευρώ. Τον Σεπτέμβριο, το ποσό αυτό αναμένεται να φτάσει τα 6,412 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τον Οκτώβριο προβλέπεται περαιτέρω αύξηση στα 6,679 δισεκατομμύρια ευρώ. Τον Νοέμβριο, οι καταβολές διαμορφώνονται στα 5,738 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο Δεκέμβριος, μήνας κατά τον οποίο καταβάλλονται και τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2027, αναμένεται να είναι ο μήνας με τις υψηλότερες εισπράξεις, προσεγγίζοντας τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, με συγκεκριμένο ποσό τα 6,961 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η πάγια ρύθμιση για τις φορολογικές οφειλές

Για τους φορολογούμενους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην έγκαιρη εξόφληση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση της εφορίας. Αυτός ο μηχανισμός αποτελεί το βασικό εργαλείο για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, προσφέροντας τη δυνατότητα καταβολής σε μηνιαίες δόσεις.

Συγκεκριμένα, οι τακτικές οφειλές, όπως ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ και ο ΦΠΑ, μπορούν να εξοφληθούν σε έως και 24 δόσεις. Για οφειλές που προκύπτουν από άλλες αιτίες, όπως ο φόρος κληρονομιάς, ο φόρος δωρεάς ή γονικής παροχής, καθώς και οφειλές που προκύπτουν από φορολογικό έλεγχο ή άλλες έκτακτες αιτίες, η αποπληρωμή μπορεί να γίνει σε έως και 48 δόσεις.

Και στις δύο περιπτώσεις ρυθμίσεων, η ελάχιστη μηνιαία δόση έχει καθοριστεί στα 30 ευρώ. Η διαδικασία υποβολής αίτησης για την πάγια ρύθμιση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myAADE, καθιστώντας την πρόσβαση απλή και άμεση για τους ενδιαφερόμενους.

Επιτόκια και προϋποθέσεις διατήρησης της ρύθμισης

Οι μηνιαίες δόσεις της πάγιας ρύθμισης επιβαρύνονται με συγκεκριμένα επιτόκια. Για τις ρυθμίσεις οφειλών που φτάνουν έως και τις 12 δόσεις, το επιτόκιο ανέρχεται σε 4,34%. Εάν η ρύθμιση αφορά από 13 έως 48 δόσεις, τότε το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84%.

Είναι σημαντικό για τους οφειλέτες να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις διατήρησης της ρύθμισης. Η πάγια ρύθμιση χάνεται αυτόματα εάν δεν πληρωθούν δύο συνεχόμενες δόσεις, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ρύθμιση 24 ή 48 δόσεων. Η ελάχιστη μηνιαία δόση, τόσο για τις 24 όσο και για τις 48 δόσεις, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 30 ευρώ, διασφαλίζοντας ένα ελάχιστο ποσό καταβολής.

Πηγή: Enikos