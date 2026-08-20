Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 40 τρισ. δολάρια

Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψε το δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς υπερέβη για πρώτη φορά το όριο των 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα δεδομένα αυτά δόθηκαν χθες Τετάρτη στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος δανεισμού κινείται ανοδικά. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της αύξησης του δανεισμού που συνδέεται με διάφορες κρατικές δαπάνες και το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.

Νέο ιστορικό υψηλό και τα αίτια της αύξησης

Μετά την τελευταία έκδοση αξιόγραφων, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, το χρέος του ομοσπονδιακού κράτους των ΗΠΑ διαμορφώθηκε πλέον στα 40,047 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στον αυξημένο δανεισμό που συνδέεται με τις δαπάνες για την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και στο αυξημένο κόστος εξυπηρέτησης του δανεισμού.

Πρόκειται για μια αύξηση ταχύτερη από την αναμενόμενη, καθώς η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό (CBO) ανέμενε ως πρότινος ότι το αμερικανικό δημόσιο χρέος θα έφτανε τα 39,4 τρισεκατομμύρια δολάρια ως το τέλος του τρέχοντος έτους. Επιπλέον, η επιστροφή χρημάτων που εισπράχτηκαν από τελωνειακούς δασμούς σε εταιρείες, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου τον Φεβρουάριο που ακύρωσε μεγάλο μέρος τους, βάθυνε περαιτέρω το έλλειμμα.

Η σχέση χρέους προς ΑΕΠ και το κόστος δανεισμού

Ο λόγος του χρέους προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αγγίζει πλέον το 125% και συνεχίζει να μεγεθύνεται. Αυτό συμβαίνει παρά τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη που καταγράφεται στη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη. Οι αυξανόμενες κρατικές δαπάνες και οι πληρωμές τόκων εντείνουν τις πιέσεις στα δημόσια οικονομικά.

Η συνεχιζόμενη αύξηση του δημοσίου χρέους των ΗΠΑ σημειώνεται καθώς το κόστος δανεισμού τα τελευταία χρόνια έφτασε σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Την εποχή εκείνη, το αμερικανικό χρέος βρισκόταν λίγο πάνω από το 64% του ΑΕΠ, σύμφωνα με δεδομένα της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας (Fed).

Μη ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί και διευρυνόμενο έλλειμμα

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό από την αρχή του αιώνα. Το έλλειμμα κυμάνθηκε μεταξύ 5,2 και 6,2% του ΑΕΠ την τελευταία τετραετία. Τα κρατικά έσοδα έχουν επηρεαστεί και από τις φορολογικές μειώσεις, ενώ οι δαπάνες για τα προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης και την εξυπηρέτηση του χρέους αυξάνονται ταχύτερα.

Το έλλειμμα είχε φτάσει ακόμη και στο 15% το 2020, τη χρονιά της πανδημίας του νέου κορονοϊού, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Fed. Η Τζέσικα Ριντλ, ειδική σε ζητήματα προϋπολογισμού στο Brookings Institution, υπολογίζει ότι το ετήσιο έλλειμμα φτάνει τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζοντας τον ρυθμό αύξησης του ελλείμματος του ομοσπονδιακού κράτους των ΗΠΑ ως «μη βιώσιμο».

Αναλυτική κατανομή του χρέους

Σύμφωνα με την τελευταία ημερήσια κατάσταση ταμειακών διαθεσίμων και χρέους, το ανεξόφλητο δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε την Τρίτη, 18 Αυγούστου, στα 40,047 τρισεκατομμύρια δολάρια. Από το συνολικό αυτό ποσό, τα 32,266 τρισεκατομμύρια δολάρια αφορούν κρατικούς τίτλους που κατέχει το επενδυτικό κοινό.

Παράλληλα, ένα ποσό ύψους 7,782 τρισεκατομμυρίων δολαρίων αντιστοιχεί σε ενδοκυβερνητικό χρέος. Αυτή η κατανομή αναδεικνύει τις διάφορες πτυχές του συνολικού δημοσίου χρέους που επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: Newsbeast