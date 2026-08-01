Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, 1η Αυγούστου 2026, η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ), με στόχο να συγκρατηθεί το αυξημένο μεταφορικό κόστος για τις επιχειρήσεις, την εφοδιαστική αλυσίδα και τα νοικοκυριά. Ωστόσο, η μείωση της τιμής δεν αναμένεται να περάσει ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια της χώρας.

Πώς διαμορφώνεται η επιδότηση και οι τιμές στα καύσιμα

Η νέα παρέμβαση στην αγορά των καυσίμων συνδυάζει κρατική ενίσχυση και εκπτώσεις από τα διυλιστήρια:

Πετρέλαιο κίνησης : Η κρατική επιδότηση ανέρχεται σε 8 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ (περίπου 10 λεπτά στην τελική τιμή) και θα ισχύσει έως τις 31 Αυγούστου 2026. Σε αυτήν προστίθεται η έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο που συνεχίζουν να παρέχουν τα ελληνικά διυλιστήρια, φτάνοντας τη συνολική ελάφρυνση στα 15 λεπτά ανά λίτρο.

: Η κρατική επιδότηση ανέρχεται σε 8 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ (περίπου 10 λεπτά στην τελική τιμή) και θα ισχύσει έως τις 31 Αυγούστου 2026. Σε αυτήν προστίθεται η έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο που συνεχίζουν να παρέχουν τα ελληνικά διυλιστήρια, φτάνοντας τη συνολική ελάφρυνση στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Βενζίνη : Δεν προβλέπεται νέα κρατική παρέμβαση. Οι οδηγοί συνεχίζουν να επωφελούνται μόνο από την έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο που χρηματοδοτούν τα διυλιστήρια έως το τέλος Αυγούστου.

: Δεν προβλέπεται νέα κρατική παρέμβαση. Οι οδηγοί συνεχίζουν να επωφελούνται μόνο από την έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο που χρηματοδοτούν τα διυλιστήρια έως το τέλος Αυγούστου. Τρέχουσες τιμές: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώνεται στα 2,06 ευρώ το λίτρο για το ντίζελ και στα 2,02 ευρώ για την απλή αμόλυβδη.

Γιατί καθυστερεί η μείωση στα πρατήρια και οι διεθνείς πιέσεις

Η νέα χαμηλότερη τιμή δεν θα εμφανιστεί άμεσα σε όλο το δίκτυο, καθώς κάθε πρατήριο διαθέτει διαφορετικά αποθέματα στις δεξαμενές του:

Αστικά κέντρα vs Νησιά: Τα πρατήρια στα μεγάλα αστικά κέντρα που προμηθεύονται καύσιμα με τις νέες τιμές θα περάσουν γρηγορότερα τη μείωση στην αντλία. Αντίθετα, σε απομακρυσμένες περιοχές και νησιά, όπου ο ανεφοδιασμός γίνεται αραιότερα, οι μειώσεις θα καταγραφούν αργότερα.

Διεθνής αγορά: Οι τιμές πιέζονται από την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, με το αργό τύπου Brent να διατηρείται κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι (έχοντας σημειώσει αύξηση 23% τον τελευταίο μήνα) λόγω ανησυχιών για την επάρκεια της προσφοράς και της αυξημένης διεθνούς ζήτησης.

Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος για τον Αύγουστο

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για τον Αύγουστο. Ο μεγαλύτερος πάροχος, η ΔΕΗ, διατηρεί αμετάβλητες τις τιμές στο πράσινο κυμαινόμενο τιμολόγιο:

Βασική χρέωση : Στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

: Στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Ζώνες χαμηλής χρέωσης : Σταθερά στα 12,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

: Σταθερά στα 12,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Απορρόφηση αυξήσεων: Η εταιρεία απορρόφησε πλήρως την αύξηση που ξεπέρασε το 18% στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.