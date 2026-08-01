Ο χάρτης των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 7 Αυγούστου

Συνολικό ποσό ύψους 140.944.067,30 ευρώ πρόκειται να καταβληθεί σε 192.717 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) κατά το διάστημα από τις 3 έως τις 7 Αυγούστου.

Οι καταβολές αφορούν ευρύ φάσμα παροχών, όπως επιδόματα ανεργίας, εφάπαξ, δωρόσημο, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

Το πρόγραμμα πληρωμών του e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ θα διατεθούν συνολικά πάνω από 86,9 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

Δευτέρα 3 Αυγούστου: Καταβολή 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για τα εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Αυγούστου 2026.

Καταβολή 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για τα εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Αυγούστου 2026. Τετάρτη 5 Αυγούστου : Πίστωση 14.169.339,03 ευρώ σε 27.267 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα.

: Πίστωση 14.169.339,03 ευρώ σε 27.267 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα. Πέμπτη 6 Αυγούστου : Καταβολή 57.476.728,27 ευρώ σε 91.450 δικαιούχους για την πληρωμή του δωρόσημου β’ εξαμήνου 2026.

: Καταβολή 57.476.728,27 ευρώ σε 91.450 δικαιούχους για την πληρωμή του δωρόσημου β’ εξαμήνου 2026. 3 έως 7 Αυγούστου: Καταβολή 15.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους, σε συνέχεια της έκδοσης αποφάσεων για την απονομή εφάπαξ.

Οι πιστώσεις από τη ΔΥΠΑ

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει στην πίστωση συνολικού ποσού 54 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη υποχρεώσεων προς 73.000 πολίτες: