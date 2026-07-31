Λήγει σήμερα η προθεσμία για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Αυξημένη κατά 115% η χρηματοδότηση

Λήγει σήμερα η προθεσμία για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Αυξημένη κατά 115% η χρηματοδότηση

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τους στο Taxisnet.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει αυξηθεί κατά 115% σε σύγκριση με το 2019, καθώς το ποσό έχει ανέλθει από 41,7 εκατ. ευρώ σε 90 εκατ. ευρώ.

Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει στους δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν υποβάλει ακόμα αίτηση, ότι θα πρέπει να το κάνουν εντός της ημέρας, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.