Η φετινή χρονιά φέρνει μια ακόμη πρόκληση για τους φοιτητές, καθώς τα φοιτητικά σπίτια γίνονται ολοένα και πιο δυσεύρετα. Οι γονείς καλούνται να καταβάλουν σημαντικά ποσά, καθώς η διαθεσιμότητα ακινήτων είναι εξαιρετικά περιορισμένη και οι τιμές έχουν εκτοξευθεί.

Ο κ. Μάνος Κρανίδης, εκπρόσωπος τύπου της ΠΟΜΙΔΑ και πολιτικός μηχανικός, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Mega την Δευτέρα 27/7 ότι τα ενοίκια για φοιτητικά σπίτια στην Ελλάδα αυξάνονται σημαντικά, με μέση άνοδο περίπου 7,4%. Η διαθεσιμότητα μικρών διαμερισμάτων παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

«Η δική μου άποψη – και της ΠΟΜΙΔΑ αλλά και η δική μου καθώς αυτό το διάστημα το συζητούσαμε πολύ το θέμα – ενώ άλλοι ειδικοί πιστεύουν το αντίθετο, εγώ δεν το πιστεύω, είναι ότι πρέπει να είναι η πρώτη κίνηση, τώρα, σήμερα. Γιατί στη φοιτητική στέγη, εδώ και χρόνια έχουμε πρόβλημα στη ζήτηση και προσφορά. Δεν έχουμε προσφορά. Δεν έχουμε διαθέσιμα ακίνητα. Άρα όσο περιμένουμε, λογικό είναι να φεύγουν από την αγορά τα διαθέσιμα ακίνητα. Άμα πάμε τον Σεπτέμβριο, θα δούμε λιγότερα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διαφορές μεταξύ Αθήνας και περιφέρειας

Αναφερόμενος στις διαφορές μεταξύ των περιοχών, ο κ. Κρανίδης τόνισε ότι στην περιφέρεια, ειδικά σε τουριστικές περιοχές, η διαθεσιμότητα είναι ακόμη πιο περιορισμένη. Στην Αθήνα, αν και υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά, οι τιμές είναι υψηλότερες και η ζήτηση παραμένει έντονη.

«Εδώ έχουμε κι άλλο ένα μεγάλο θέμα, να το πούμε, ότι επί πάρα πολλά χρόνια δεν υπάρχει καμία φοιτητική μέριμνα, καμία στεγαστική μέριμνα στα πανεπιστήμια. Το φωνάζουμε εμείς στην ΠΟΜΙΔΑ. Ούτε μια πλατφόρμα. Θα μπορούσε να υπάρχει μια πλατφόρμα, να φέρει κοντά τη ζήτηση και την προσφορά. Έχουμε πλατφόρμες για τους ανελκυστήρες, δεν μπορούμε να μην έχουμε για τη φοιτητική στέγη», υπογράμμισε.

Συμβουλές για τους φοιτητές

Κλείνοντας, ο κ. Κρανίδης πρότεινε στους γονείς και τους φοιτητές να κάνουν έρευνα αγοράς, να επισκέπτονται τα ακίνητα και να ακολουθούν τις σωστές διαδικασίες μίσθωσης. «Αυτό που πρέπει να δούμε, παρόλο που δεν είναι η τέλεια επιλογή, σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολύ συνηθισμένη επιλογή, είναι η συγκατοίκηση. Εδώ δεν το έχουμε συνηθίσει», πρόσθεσε.