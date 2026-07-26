Από τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026, τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος πλέον καλύπτει χρέη από 5.000 ευρώ. Η μείωση του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού από τα 10.000 ευρώ, που ίσχυε προηγουμένως, ανοίγει το δρόμο σε περίπου ένα εκατομμύριο μικροοφειλέτες να ρυθμίσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Οφέλη και λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού

Η νέα αυτή δυνατότητα προσφέρει σημαντικά οφέλη για τους οφειλέτες. Με την οριστική υποβολή της αίτησης, παύουν αυτόματα όλες οι ενέργειες αναγκαστικής είσπραξης ή δέσμευσης από την ΑΑΔΕ ή τους ιδιώτες πιστωτές. Επιπλέον, επιτρέπει την αποπληρωμή των οφειλών σε έως και 240 δόσεις για χρέη προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις για χρέη προς τράπεζες και funds. Ο μηχανισμός προβλέπει και τη δυνατότητα διαγραφής μέρους των οφειλών, εφόσον το επιτρέπουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του οφειλέτη.

Η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση, εξηγεί πως «με τη διερεύνηση των ορίων ένταξης από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, δίνουμε πλέον τη δυνατότητα και σε μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμείς υποχρεώσεις τους και να διαφυλάξουν τα περιουσιακά τους στοιχεία από αναγκαστικά μέτρα».

Διαδικασία και απαιτήσεις

Η υποβολή αίτησης στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό απαιτεί την αναλυτική δήλωση των εισοδημάτων, της περιουσιακής κατάστασης και των οικονομικών υποχρεώσεων του οφειλέτη. Ο οφειλέτης πρέπει να συναινέσει στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου, ώστε οι πιστωτές να αποκτήσουν πλήρη εικόνα των οικονομικών δεδομένων του.

Η διαδικασία ρύθμισης πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με τον μηχανισμό να υπολογίζει το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το προφίλ του οφειλέτη. Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% και παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Σύγκριση με άλλες ρυθμίσεις

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τη ρύθμιση των 72 δόσεων που αφορά μόνο οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ. Αντίθετα, ο εξωδικαστικός μηχανισμός καλύπτει και οφειλές προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, προσφέροντας περισσότερες δόσεις και κούρεμα της βασικής οφειλής, ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη.

Η διαδικασία ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό αποτελεί σημαντική διαφοροποίηση από τη ρύθμιση των 72 δόσεων, καθώς απαιτεί πλήρη διαφάνεια των οικονομικών στοιχείων του οφειλέτη και συμμετοχή σε έναν αυτοματοποιημένο υπολογισμό των δόσεων.

Προκλήσεις και ευκαιρίες

Η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με ευνοϊκούς όρους. Ωστόσο, η διαδικασία διέπεται από σαφείς κανόνες που απαιτούν προσεκτική προετοιμασία και ακρίβεια στις δηλώσεις. Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 50 ευρώ, καθιστώντας τη ρύθμιση προσιτή για το σύνολο των οφειλετών.

Αν και η διαδικασία προσφέρει σημαντικά οφέλη, απαιτείται προσοχή στις προϋποθέσεις και τους όρους της ρύθμισης, καθώς η αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης της πλατφόρμας βασίζεται στο οικονομικό προφίλ του οφειλέτη.

Η νέα αυτή εξέλιξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό προσφέρει μια αναγκαία «ανάσα» στους μικροοφειλέτες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις με τρόπο βιώσιμο. Ενώ η διαδικασία απαιτεί πλήρη διαφάνεια και ακριβή υποβολή στοιχείων, η δυνατότητα για μακροπρόθεσμη αποπληρωμή και διαγραφή μέρους των οφειλών προσφέρει σημαντική ανακούφιση σε πολλούς πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.