Είσαι ενοικιαστής; Τι βαθμολογία έχεις; Νέο σύστημα αξιολόγηση των ενοικιαστών.

Ένα καινοτόμο «φίλτρο» εισάγεται στην αναζήτηση κατοικίας, καθώς οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να ζητούν από τους υποψήφιους ενοικιαστές την πιστοληπτική τους βαθμολογία. Αυτή η βαθμολογία θα αποτυπώνει την οικονομική τους κατάσταση και θα κυμαίνεται από «Α» έως «D», προσφέροντας έτσι μια επιπλέον διάσταση στην αξιολόγηση των ενοικιαστών.

Η ενεργοποίηση αυτού του νέου συστήματος, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, ανατρέπει τα δεδομένα στην αγορά στέγης. Οι ενοικιαστές θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν ένα επίσημο οικονομικό σκορ, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες πριν την υπογραφή ενός μισθωτηρίου.

Η διαδικασία αξιολόγησης

Το νέο πλαίσιο δεν υποχρεώνει τους ενοικιαστές να προσκομίζουν τη βαθμολογία τους για να ενοικιάσουν κατοικία, ούτε δίνει στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να ελέγχουν μόνοι τους τα οικονομικά δεδομένα των υποψηφίων. Ωστόσο, με την ηλεκτρονική δυνατότητα που παρέχεται στους πολίτες να αποκτούν τη βαθμολογία τους, οι ιδιοκτήτες μπορούν να την ζητούν πριν αποφασίσουν για την ενοικίαση του ακινήτου τους.

Σε μια αγορά όπου οι ενδιαφερόμενοι για ένα διαθέσιμο σπίτι είναι συχνά πολλοί, η πιστοληπτική βαθμολογία μπορεί να αποτελέσει ένα επιπλέον κριτήριο αξιολόγησης, δίπλα σε όσα ήδη απαιτούνται για την απόδειξη εισοδήματος ή επαγγελματικής κατάστασης.

Κατηγορίες βαθμολόγησης

Η πιστοληπτική αξιολόγηση για τα φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνει έξι βαθμίδες: Α, Α-, Β, Β-, C και D. Το «Α» αντιπροσωπεύει εξαιρετική πιστοληπτική ικανότητα, ενώ η κατηγορία «D» αφορά περιπτώσεις με πολύ χαμηλή πιστοληπτική εικόνα και σημαντικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Αυτή η κλίμακα επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να ζητούν από τους υποψήφιους ενοικιαστές να παρουσιάσουν την αξιολόγησή τους, ώστε να σχηματίσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την οικονομική τους κατάσταση.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη βαθμολογία

Η πιστοληπτική βαθμολογία δεν θα εξαρτάται μόνο από τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλά θα εξετάζει τη συνολική οικονομική συμπεριφορά του πολίτη. Στη διαδικασία αξιολόγησης θα ληφθούν υπόψη στοιχεία από την ΑΑΔΕ, όπως εισοδήματα, περιουσία, βεβαιωμένες οφειλές και ρυθμίσεις, καθώς και δεδομένα από τον ΚΕΑΟ σχετικά με ασφαλιστικές οφειλές.

Η συνδυασμένη πιστοληπτική βαθμολόγηση θα προσφέρει μια συνολική εκτίμηση της οικονομικής αξιοπιστίας του πολίτη, συνδυάζοντας πληροφορίες από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Γρήγορη έκδοση πιστοποίησης

Οι πολίτες θα μπορούν να ζητούν την πιστοληπτική τους βαθμολογία ηλεκτρονικά, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται εντός 24 ωρών. Το πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει τη βαθμίδα αξιολόγησης και θα έχει διάρκεια ισχύος τριών μηνών. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, θα είναι δυνατή η ανανέωση της αξιολόγησης.

Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι ενοικιαστές θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν μια πρόσφατη πιστοληπτική εικόνα στους ιδιοκτήτες, ενισχύοντας την υποψηφιότητά τους.

Περιορισμοί στην πρόσβαση δεδομένων

Το νέο σύστημα δεν επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να έχουν πρόσβαση σε φορολογικά, ασφαλιστικά ή τραπεζικά δεδομένα των ενοικιαστών. Οι ιδιοκτήτες δεν θα μπορούν να ελέγξουν μόνοι τους τις οικονομικές υποχρεώσεις ενός υποψήφιου ενοικιαστή.

Η βαθμολόγηση αποσκοπεί στο να συμπυκνώνει τα οικονομικά δεδομένα σε μια τελική κατηγορία, χωρίς να απαιτείται η αποκάλυψη όλων των λεπτομερειών της οικονομικής κατάστασης του πολίτη. Η εθελοντική επίδειξη της πιστοληπτικής βαθμολογίας από τον ενδιαφερόμενο διαχωρίζεται από την απευθείας χορήγηση δεδομένων σε τρίτους.