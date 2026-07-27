Στη Ντόρτμουντ ο Καρέτσας: Ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μιας από τις πιο σημαντικές μεταγραφές του καλοκαιριού, καθώς έχει συμφωνήσει με τη Γκενκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο 19χρονος Έλληνας διεθνής θα συνεχίσει την καριέρα του στη Bundesliga, με το κόστος της μεταγραφής να ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που αποδεικνύει την εκτίμηση που υπάρχει για το ταλέντο του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι, η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων έχει πλέον «κλειδώσει». Το βασικό ποσό της μεταγραφής ανέρχεται στα 33 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Γκενκ θα λάβει επιπλέον χρήματα μέσω μπόνους που σχετίζονται με την επίτευξη στόχων. Επιπλέον, ο βελγικός σύλλογος διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης του ποδοσφαιριστή.

Οι εκπρόσωποι της Ντόρτμουντ ταξίδεψαν ξανά στο Βέλγιο για τις τελικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Ο Καρέτσας αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, με απομένοντες μόνο τις τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες και την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής από τους δύο συλλόγους.