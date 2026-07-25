Συντάξεις και επιδόματα: Ο χάρτης των πληρωμών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 31 Ιουλίου – Όλες οι ημερομηνίες

Συνολικό ποσό ύψους 2.492.777.459,09 ευρώ πρόκειται να καταβληθεί σε 4.333.061 δικαιούχους κατά το διάστημα από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου 2026. Οι πληρωμές αφορούν τις συντάξεις Αυγούστου, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Η ταυτόχρονη καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων εφαρμόζεται πλέον σε μόνιμη βάση, διευκολύνοντας τον οικονομικό προγραμματισμό των συνταξιούχων.

Το πρόγραμμα πληρωμής των συντάξεων Αυγούστου 2026

Οι καταβολές των κύριων και επικουρικών συντάξεων από τον e-ΕΦΚΑ θα πραγματοποιηθούν σε δύο βασικές ημερομηνίες:

Τρίτη 28 Ιουλίου 2026

Καταβάλλονται 1.322.356.333,15 ευρώ σε 2.621.877 δικαιούχους. Αφορά τους μη μισθωτούς και νέους συνταξιούχους:

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ

Νέοι συνταξιούχοι (συνταξιοδότηση μετά την 1/1/2017 μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ)

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Καταβάλλονται 1.113.621.125,94 ευρώ σε 1.655.856 δικαιούχους. Αφορά τους μισθωτούς:

ΙΚΑ

ΝΑΤ

Δημόσιο

Υπόλοιπα Ταμεία Μισθωτών ΕΦΚΑ

Λοιπές καταβολές e-ΕΦΚΑ

Παράλληλα με τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρήσει στις εξής πιστώσεις:

Τετάρτη 29 Ιουλίου: 1.800.000 ευρώ σε 498 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών (2024 & 2025) απασχολούμενων συνταξιούχων.

1.800.000 ευρώ σε 498 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών (2024 & 2025) απασχολούμενων συνταξιούχων. Πέμπτη 30 Ιουλίου : 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων.

: 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων. 27 έως 31 Ιουλίου: 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα καταβληθούν τα εξής ποσά:

16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

700.000 ευρώ σε 80 φορείς για πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.