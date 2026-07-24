Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τελευταία μέρα και πρόστιμα που καραδοκούν

Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει σήμερα, 24 Ιουλίου 2026, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να επιβεβαιώνει ότι δεν θα δοθεί παράταση. Η καθυστέρηση μπορεί να κοστίσει ακριβά στους φορολογούμενους, καθώς οι κυρώσεις περιλαμβάνουν πρόστιμα που φτάνουν έως και 500 ευρώ.

Προθεσμία και πιθανές κυρώσεις

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2025 κλείνει σήμερα, και οι εκκρεμότητες πρέπει να διευθετηθούν άμεσα. Περίπου 6,6 εκατομμύρια δηλώσεις έχουν ήδη υποβληθεί από τα συνολικά 6,8 εκατομμύρια υπόχρεους. Αυτοί που δεν θα υποβάλουν τις δηλώσεις τους μέχρι το πέρας της ημέρας, αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), χωρίς περιθώρια για διορθώσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας. Η καθυστέρηση στην υποβολή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως είναι το 50% του οφειλόμενου φόρου σε περιπτώσεις απόκρυψης εισοδήματος.

Συνηθισμένα λάθη και συνέπειες

Τα συνηθέστερα λάθη που παρατηρούνται στις δηλώσεις περιλαμβάνουν την μη δήλωση περιστασιακών αμοιβών, αναδρομικών αποδοχών, επιδομάτων, και εισοδημάτων από ενοίκια. Αυτές οι παραλείψεις μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά πρόστιμα και περαιτέρω οικονομικές συνέπειες.

Περίπου ένας στους τρεις φορολογούμενους καλείται να πληρώσει πρόσθετο φόρο, ο οποίος ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 2.029 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, 35% των δηλώσεων είναι μηδενικές, ενώ περίπου 1,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι αναμένουν επιστροφή φόρου, με το μέσο ποσό να είναι 326 ευρώ.

Πληρωμή και εκπτώσεις

Ο φόρος εισοδήματος εξοφλείται σε οκτώ δόσεις, με την πρώτη δόση να πληρώνεται έως 31 Ιουλίου και την τελευταία έως 26 Φεβρουαρίου. Όσοι επιλέξουν να εξοφλήσουν το ποσό εφάπαξ μέχρι το τέλος Ιουλίου, δικαιούνται έκπτωση από 2% έως 4%.

Οι διορθωτικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν έως την τελευταία στιγμή, αλλά μετά την προθεσμία θα επιβαρύνονται με πρόστιμο.