Voucher 150 ευρώ ανά παιδί: Πληρωμές έως τις 31 Αυγούστου

Μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτή η καταβολή αφορά οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026, οι οποίες δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική πληρωμή, αν και πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Διαδικασία και προϋποθέσεις

Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται για νέο κύκλο αιτήσεων ή νέα παροχή. Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά τη συμπληρωματική καταβολή στους δικαιούχους που είχαν μείνει εκτός της πρώτης πληρωμής. Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση, καθώς η πληρωμή θα γίνει με βάση τα ήδη διαθέσιμα στοιχεία και τους απαραίτητους ελέγχους.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 150 ευρώ ανά παιδί, με την ολοκλήρωση της συμπληρωματικής πληρωμής να έχει προγραμματιστεί έως το τέλος Αυγούστου.

Παιδιά που γεννήθηκαν το 2025

Οι οικογένειες που απέκτησαν παιδί το 2025 δεν έλαβαν την ενίσχυση στην αρχική καταβολή, καθώς το παιδί δεν μπορούσε να δηλωθεί στη φορολογική δήλωση του 2024. Για να καταβληθούν τα 150 ευρώ έως το τέλος Αυγούστου, το παιδί θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025.