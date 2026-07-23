ΑΙ και Χρηματοοικονομικά: Απειλή ή ευκαιρία για τους νέους επαγγελματίες;

Αν σκέφτεσαι να σπουδάσεις οικονομικά ή μόλις βγήκες στην αγορά εργασίας, σίγουρα έχεις νιώσει έναν κρύο ιδρώτα να σε περιλούζει ακούγοντας για την επέλαση του AI. «Θα με αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη;», «Πήγαν χαμένα τα χρόνια που διάβαζα;». Οι τίτλοι των ειδήσεων συχνά τρομοκρατούν, παρουσιάζοντας ένα μέλλον όπου οι αλγόριθμοι κάνουν τα πάντα και οι άνθρωποι μένουν στο περιθώριο. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πολύ πιο σύνθετη και, ευτυχώς, πολύ πιο ελπιδοφόρα.

Η ψηφιακή αυτοματοποίηση στην εργασιακή πραγματικότητα

Σήμερα, τα εξελιγμένα λογισμικά αναλαμβάνουν εργασίες που παλαιότερα απαιτούσαν αμέτρητες ώρες χειροκίνητης εργασίας. Συγκεκριμένα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να κάνει τα εξής:

Να καταχωρεί παραστατικά με αυτόματη ανάγνωση δεδομένων.

Να κλείνει λογαριασμούς και να εντοπίζει αμέσως λάθη σε τεράστιους όγκους δεδομένων.

Να δημιουργεί βασικά reports και να γράφει τα πρώτα drafts οικονομικών αναλύσεων.

Αν νιώθεις ότι η καθημερινότητά σου αλλάζει, δεν είναι ιδέα σου. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από την έρευνα της Intuit QuickBooks, το 81% των επαγγελματιών δηλώνει ότι το ΑΙ έχει βελτιώσει σημαντικά την παραγωγικότητά του.

Παράλληλα, το 86% νιώθει μικρότερο νοητικό φόρτο στην καθημερινή του εργασία, αφού τα επαναλαμβανόμενα tasks περνούν στις μηχανές, ενώ το 46% τη χρησιμοποιεί ήδη καθημερινά

στην εργασία του.

Η ανθρώπινη κρίση πίσω από τους αριθμούς

Σημαίνει αυτό ότι οι λογιστές και οι οικονομικοί αναλυτές θα εξαφανιστούν από τον χάρτη; Κάθε άλλο. Το ΑΙ είναι εξαιρετικό στο να επεξεργάζεται δεδομένα με αστραπιαία ταχύτητα, αλλά παραμένει εντελώς ανίκανο να καταλάβει το «γιατί» πίσω από ένα περίεργο νούμερο.

Δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις με ηθικές ή νομικές συνέπειες, ούτε μπορεί να καθίσει απέναντι από έναν πελάτη, να τον κοιτάξει στα μάτια και να του εξηγήσει με απλά λόγια τι σημαίνουν αυτοί οι δείκτες για το μέλλον της επιχείρησής του.

Η αξία σου, λοιπόν, ως νέος επαγγελματίας μετατοπίζεται ριζικά. Δεν θα πληρώνεσαι πλέον για να κάνεις τυφλές καταχωρήσεις και μαθηματικές πράξεις, αλλά για την κρίση, την ερμηνεία και την εποπτεία των ίδιων των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Οι νέοι ρόλοι που δημιουργούνται στην αγορά απαιτούν έναν ισχυρό συνδυασμό τεχνικής κατάρτισης και

αναπτυγμένων επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Φυσικά, γεννιέται το εύλογο ερώτημα: πού μαθαίνει κανείς να πλοηγείται με επιτυχία σε αυτό το νέο, απαιτητικό τοπίο; Αυτές οι δεξιότητες δεν έρχονται από μόνες τους - χτίζονται μέσα από ολοκληρωμένες σπουδές που συνδυάζουν τη λογιστική και χρηματοοικονομική κατεύθυνση με την κριτική σκέψη και την αναλυτική προσέγγιση, ξεφεύγοντας από τη στείρα αποστήθιση του

παρελθόντος.

Πώς να μετατρέψεις την απειλή σε σύμμαχο

Το μεγάλο μυστικό είναι να δεις την ΑΙ ως τον πιο γρήγορο βοηθό σου και όχι ως έναν εχθρό που ήρθε να σε εκτοπίσει. Για να ξεχωρίσεις, μπορείς να ακολουθήσεις μερικά απλά αλλά καθοριστικά βήματα:

Πειραματίσου με τα νέα ψηφιακά εργαλεία και μάθε πώς να τους δίνεις τις σωστές οδηγίες (prompts).

Εστίασε στο να «διαβάζεις» πίσω από τα γραφήματα, αναζητώντας τη στρατηγική σημασία των δεδομένων.

Δούλεψε εντατικά τις επικοινωνιακές σου ικανότητες, καθώς η παρουσίαση μιας οικονομικής πρότασης είναι καθαρά ανθρώπινη υπόθεση.

Σκέψου δύο αποφοίτους με το ίδιο ακριβώς πτυχίο. Ο ένας αρνείται να αγγίξει την τεχνολογία, ενώ ο άλλος μαθαίνει να αξιοποιεί τους αλγορίθμους για να βγάζει τη δουλειά πιο γρήγορα,

χρησιμοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο του για να κάνει στρατηγικές προτάσεις στη διοίκηση. Ποιος από τους δύο πιστεύεις ότι θα δει την καριέρα του να εκτοξεύεται;

Η ίδια η παγκόσμια αγορά δείχνει ξεκάθαρα τον δρόμο. Όπως αποκαλύπτει πρόσφατο ρεπορτάζ του The Guardian για το μέλλον των επαγγελμάτων, οι θέσεις που επηρεάζονται περισσότερο στα τραπεζικά ιδρύματα αφορούν κυρίως επαναλαμβανόμενες εργασίες σε call centers και υποστηρικτικές λειτουργίες (middle-office). Αντίθετα, η ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη που καθοδηγούν την τεχνολογία και αναλύουν δεδομένα αναμένεται να παρουσιάσει κατακόρυφη άνοδο.

Το μέλλον ανήκει σε όσους προσαρμόζονται

Δεν βρισκόμαστε, λοιπόν, ούτε σε ένα σενάριο όπου το ΑΙ θα λύσει μαγικά κάθε πρόβλημα, ούτε και σε μια καταστροφή όπου όλοι οι νέοι θα μείνουν άνεργοι. Προς το παρόν, οι εταιρείες παγκοσμίως τείνουν απλώς να προσλαμβάνουν με πιο σταθερούς ρυθμούς, χωρίς να προχωρούν σε μαζικές απολύσεις εξαιτίας της τεχνολογίας.

Αυτό που αλλάζει ριζικά είναι ο ορισμός του τι σημαίνει «ικανός επαγγελματίας». Η προσαρμοστικότητα και η διάθεση για συνεχή εξέλιξη είναι πλέον τα απόλυτα υπερόπλα σου στην αγορά εργασίας.

Εσύ, λοιπόν, πώς σκοπεύεις να αντιμετωπίσεις αυτή τη νέα εποχή; Θα αφήσεις τις εξελίξεις να σε προσπεράσουν ή θα γίνεις εσύ αυτός που θα τις καθοδηγήσει;