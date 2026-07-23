Στο μικροσκόπιο 8.650 υπόχρεοι για πόθεν έσχες: Γιατροί, δημοσιογράφοι και υπάλληλοι πολεοδομιών στη λίστα

Φάκελοι στον εισαγγελέα για αδήλωτες περιουσίες

Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκονται 8.650 άτομα, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται γιατροί, πανεπιστημιακοί, υπάλληλοι Πολεοδομιών, ΟΤΑ και δημοσιογράφοι. Αυτοί φέρονται να μην υπέβαλαν δήλωση πόθεν έσχες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 350 από αυτά τα άτομα εντοπίστηκαν να έχουν αδήλωτα εισοδήματα που ανέρχονται περίπου σε 2 εκατ. ευρώ. Από την έρευνα προέκυψε ότι 8.650 πρόσωπα, παρά την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν καν δήλωση, ενώ αρκετοί κατέθεσαν κενές δηλώσεις.

Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή εντόπισε 350 πρόσωπα με μη δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας περίπου 900.000 ευρώ. Από τα 650 άτομα που υπέβαλαν λευκή δήλωση, 80 διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία συνολικής μέσης αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι περισσότεροι από τους υπόχρεους που δεν υπέβαλαν δήλωση προέρχονται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα πανεπιστήμια, τις διευθύνσεις Πολεοδομίας, τον τομέα της δημοσιογραφίας και τα δημόσια νοσοκομεία, καθώς και από άτομα που συνεργάζονται με το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι φάκελοι που έχουν σχηματιστεί για τα ελεγχόμενα πρόσωπα διαβιβάζονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των αδήλωτων ποσών και στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εκκίνηση προκαταρκτικής εξέτασης. Σκοπός είναι να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις, με ορισμένα αδικήματα να ενδέχεται να έχουν κακουργηματικό χαρακτήρα.

Η έρευνα συνεχίζεται και για άλλα πρόσωπα, καθώς και για διαφορετικές χρονικές περιόδους.