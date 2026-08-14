Δεκαπενταύγουστος: Λειτουργία μετρό, τραμ, λεωφορείων και τρόλεϊ έως τη Δευτέρα

Αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) στην Αθήνα θα ισχύσουν από σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, έως και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, τα ΜΜΜ θα λειτουργήσουν με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών, με πιο αραιά δρομολόγια.

### Λεωφορεία και Τρόλεϊ

- **Παρασκευή 14 & Δευτέρα 17 Αυγούστου**: Ισχύει Έκτακτο Πρόγραμμα, βασισμένο στο πρόγραμμα Καθημερινής. - **Σάββατο 15 Αυγούστου**: Το πρόγραμμα Κυριακής θα ισχύει για όλες τις γραμμές. Ωστόσο, οι γραμμές που λειτουργούν 24 ώρες θα διατηρήσουν την κανονική τους λειτουργία, όπως κάθε Σάββατο. - **Κυριακή 16 Αυγούστου**: Επίσης, θα ισχύσει το πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές.

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τα ημερήσια δρομολόγια μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ, της εφαρμογής oasa telematics, καθώς και του πληροφοριακού κέντρου 11185.

### Δρομολόγια μέσων σταθερής τροχιάς

Αναφορικά με τις συχνότητες των μέσων σταθερής τροχιάς, οι επιβάτες μπορούν να ενημερωθούν για τις γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και για το Τραμ, μέσω του παρακάτω συνδέσμου: [stasy.gr](https://www.stasy.gr/).

Σημειώνεται ότι το Σάββατο 15 Αυγούστου, οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και οι γραμμές Τ6 και Τ7 του τραμ, θα λειτουργήσουν κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, όπως κάθε Σάββατο.