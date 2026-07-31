Σήμερα, η κατάσταση στο λιμάνι του Πειραιά είναι τεταμένη, καθώς χιλιάδες επιβάτες προσπαθούν να αναχωρήσουν για νησιωτικούς προορισμούς. Η μαζική έξοδος έχει προκαλέσει μεγάλες ουρές, ενώ οι επιβάτες αντιμετωπίζουν σημαντική ταλαιπωρία. Η ακύρωση του δρομολογίου του «Blue Star Paros» για Σύρο, Τήνο και Μύκονο έχει προσθέσει στην αναστάτωση.

Καιρικές συνθήκες και απαγορευτικά

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου παραμένουν κλειστά λόγω των θυελλωδών ανέμων που πλήττουν το Αιγαίο. Οι κακές καιρικές συνθήκες εμποδίζουν την ασφαλή αναχώρηση των πλοίων, με αποτέλεσμα να μην εκτελούνται προγραμματισμένα δρομολόγια από αυτά τα λιμάνια.

Στον Πειραιά, τα δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό συνεχίζουν να εκτελούνται κανονικά, εκτός από το προαναφερθέν δρομολόγιο. Οι άνεμοι, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση που κυμαίνεται από 4 έως 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Εικόνες από την κατάσταση στο λιμάνι

Η κατάσταση στο λιμάνι του Πειραιά είναι χαρακτηριστική της αναστάτωσης που έχει προκληθεί. Δείτε τις σχετικές εικόνες που αποτυπώνουν την ατμόσφαιρα και την ταλαιπωρία των επιβατών.