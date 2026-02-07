Ροή Ειδήσεων 07.02.2026: Οι Εξελίξεις της Ημέρας σε Ελλάδα και Κόσμο

Η ειδησεογραφία της ημέρας σημαδεύεται από κρίσιμες αποκαλύψεις σε υποθέσεις θανάτων και εξαφανίσεων που απασχολούν το πανελλήνιο, την εξάρθρωση δικτύου κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και μια ανοιξιάτικη ανάπαυλα του καιρού που απαιτεί προσοχή.

1. Υπόθεση Σμηνάρχου: Κατασκοπεία και Εσχάτη Προδοσία

Σοκ προκαλεί η σύλληψη 54χρονου Σμηνάρχου της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι. Ο αξιωματικός κατηγορείται ότι διοχέτευε απόρρητες πληροφορίες του ΝΑΤΟ στην Κίνα.

Η μέθοδος: Χρησιμοποιούσε QR codes για την απόκρυψη εγγράφων.

Οι ποινές: Είναι αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη και, βάσει του νέου νόμου, με οριστική απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας.

Το σήμα: Η δράση του εντοπίστηκε μετά από πληροφορίες της CIA προς την ΕΥΠ.

2. Θρίλερ στη Μυτιλήνη: Το «κομμένο» βίντεο του Λιμενικού

Νέα τροπή παίρνει η έρευνα για τον θάνατο του Νίκου Καρακλά. Βιντεοληπτικό υλικό που δεν είχε συμπεριληφθεί στη δικογραφία καταγράφει ύποπτες κινήσεις αγνώστων στην παραλία του Σιγρίου την ώρα του θανάτου του. Η οικογένεια ζητά απαντήσεις για την κρατική ολιγωρία στην αξιολόγηση των στοιχείων.

3. Εξαφανίσεις: Στα ίχνη της Λόρας και του Αλέξη

Δύο μεγάλες υποθέσεις εξαφάνισης βρίσκονται στο μικροσκόπιο:

Λόρα Λομτέφ: Ο πατέρας της 16χρονης βρίσκεται στη Γερμανία. Μαρτυρίες την τοποθετούν στη Στουτγκάρδη, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή τρίτων προσώπων που τη βοήθησαν να ταξιδέψει.

Αλέξης Τσικόπουλος: Μυστήριο προκαλεί η ξαφνική δραστηριότητα στους λογαριασμούς social media του αγνοούμενου γιατρού από την Κρήτη, με την οικογένεια να ζητά την παρέμβαση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

4. Καιρός: Πρόωρη Άνοιξη με 22άρια

Ο υποτροπικός αεροχείμαρρος φέρνει θερμοκρασίες έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα.

Προσοχή: Η αφρικανική σκόνη θα είναι έντονη στα νότια.

Μεταβολή: Από τη Δευτέρα αναμένονται βροχές, ξεκινώντας από τα δυτικά.

5. Υγεία: Η καρδιά των ανδρών «γερνά» νωρίτερα

Νέα έρευνα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τους άνδρες, καθώς ο καρδιαγγειακός κίνδυνος αρχίζει να αυξάνεται ραγδαία από την ηλικία των 35 ετών, επτά χρόνια νωρίτερα από τις γυναίκες. Οι ειδικοί συστήνουν προληπτικό έλεγχο πολύ πριν από τα 40.

Διαβάστε ακόμα: Ισπανία: Η παγκόσμια πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότρια που υποβλήθηκε σε ευθανασία