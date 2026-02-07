Καρδιαγγειακός κίνδυνος: Γιατί οι άνδρες πρέπει να ξεκινούν την πρόληψη από τα 35

Η καρδιοπάθεια δεν είναι μια πάθηση που εμφανίζεται ξαφνικά στην τρίτη ηλικία. Νέα επιστημονικά δεδομένα αποκαλύπτουν ότι η φθορά στο καρδιαγγειακό σύστημα των ανδρών ξεκινά επτά χρόνια νωρίτερα από ό,τι στις γυναίκες, τοποθετώντας το κρίσιμο ορόσημο για την έναρξη της πρόληψης ήδη από τα μέσα της δεκαετίας των 30.

Τα ευρήματα της 35ετούς έρευνας

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Heart Association και βασίστηκε στην παρακολούθηση 5.100 ατόμων από τη νεαρή ενήλικη ζωή τους έως το 2020 (μελέτη CARDIA), κατέληξε σε σημαντικά συμπεράσματα:

Το ηλικιακό χάσμα: Ενώ μέχρι τις αρχές των 30 ο κίνδυνος είναι παρόμοιος, μετά τα 35 οι άνδρες παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση της καρδιαγγειακής επιβάρυνσης.

Στεφανιαία νόσος: Οι άνδρες φτάνουν σε ποσοστό εμφάνισης στεφανιαίας νόσου 2% πάνω από δέκα χρόνια νωρίτερα από τις γυναίκες.

Βιολογικοί παράγοντες: Η διαφορά δεν οφείλεται μόνο στις γνωστές συνήθειες (κάπνισμα, πίεση), αλλά και στον τρόπο που ο ανδρικός οργανισμός συσσωρεύει σπλαχνικό λίπος, καθώς και στην απουσία της προστατευτικής δράσης των οιστρογόνων που διαθέτουν οι γυναίκες.

Γιατί χάνεται το «παράθυρο» πρόληψης;

Παραδοσιακά, οι καρδιολογικοί έλεγχοι ξεκινούν μετά τα 40. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι αυτό το μοντέλο αφήνει εκτεθειμένους τους άνδρες σε μια κρίσιμη δεκαετία.

Κοινωνική συμπεριφορά: Οι άνδρες τείνουν να αναβάλλουν τις ιατρικές επισκέψεις και να αγνοούν ήπια συμπτώματα όπως η κόπωση ή η δύσπνοια.

Έλλειψη επαφής με το σύστημα υγείας: Αντίθετα με τις γυναίκες, που έρχονται σε συχνότερη επαφή με γιατρούς λόγω γυναικολογικών ελέγχων, οι άνδρες συχνά στερούνται τακτικής προληπτικής παρακολούθησης σε νεαρή ηλικία.

Πρακτικές συμβουλές προστασίας

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η μείωση του κινδύνου επιτυγχάνεται με τη διαχείριση των παραγόντων που ελέγχονται από τον τρόπο ζωής:

Τακτική άσκηση: Συνδυασμός αερόβιας και μυϊκής ενδυνάμωσης.

Διατροφή: Έμφαση σε φυτικές ίνες και καλά λιπαρά (μεσογειακό πρότυπο).

Έλεγχος δεικτών: Παρακολούθηση χοληστερόλης, αρτηριακής πίεσης και σακχάρου από τα 35.

Ποιοτικός ύπνος και διαχείριση στρες.

