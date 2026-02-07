Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα Λομτέφ, καθώς οι έρευνες επεκτείνονται πλέον επίσημα σε γερμανικό έδαφος. Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ο πατέρας της ανήλικης βρίσκεται ήδη στη Γερμανία, αναζητώντας τα ίχνη της κόρης του μετά την επιβεβαίωση της αεροπορικής εταιρείας Lufthansa ότι η μαθήτρια ταξίδεψε προς τη Φρανκφούρτη.

Το δρομολόγιο και οι ύποπτες κινήσεις στην Αθήνα

Ο δικηγόρος της οικογένειας, κ. Τηλέμαχος Μπενετάτος, παρέθεσε κρίσιμα στοιχεία που δείχνουν ότι η 16χρονη δεν έδρασε μόνη της:

Ο δικηγόρος της οικογένειας, κ. Τηλέμαχος Μπενετάτος, παρέθεσε κρίσιμα στοιχεία που δείχνουν ότι η 16χρονη δεν έδρασε μόνη της:

Το «άγνωστο» κινητό: Ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατέθεσε ότι η κοπέλα μιλούσε στο τηλέφωνο στα ρωσικά, χρησιμοποιώντας μια συσκευή που δεν είχε δει ποτέ η οικογένειά της.

Περιορισμένα εφόδια: Το γεγονός ότι ταξίδεψε μόνο με μία αλλαξιά ρούχα και ελάχιστα χρήματα ενισχύει την πεποίθηση των γονέων ότι κάποιος τη συνδράμει και την περιθάλπει στη Γερμανία.

Μαρτυρία-κλειδί στη Στουτγκάρδη

Μια νέα μαρτυρία από την ομογένεια δίνει ελπίδες για τον εντοπισμό της. Κάτοικος της Στουτγκάρδης ανέφερε ότι είδε μια κοπέλα που έμοιαζε εντυπωσιακά στη Λόρα στο εύπορο προάστιο Κίλεσμπεργκ. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, η κοπέλα φορούσε μαύρο καπέλο, μπουφάν και σακίδιο, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα κοτσίδα, όπως ακριβώς εμφανίζεται στα βίντεο που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η αγωνία των γονέων και η έκκληση προς τις Αρχές

Η οικογένεια ανησυχεί πλέον σοβαρά για το αν η ανήλικη βρίσκεται σε κίνδυνο ή αν έχει παγιδευτεί σε κάποιο περιβάλλον που δεν μπορεί να ελέγξει. Ο κ. Μπενετάτος τόνισε τη σημασία της συνεργασίας των γερμανικών Αρχών, ειδικά στο κομμάτι των καμερών ασφαλείας και της διασταύρωσης αν η Λόρα επιβιβάστηκε σε άλλη πτήση ή τρένο μετά τη Φρανκφούρτη.

«Θέλουμε μόνο να μας πει: "μαμά, μπαμπά, είμαι καλά". Τίποτα άλλο», είναι το σπαρακτικό μήνυμα των γονέων προς το παιδί τους.

