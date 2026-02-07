Σοκ προκαλεί στις Ένοπλες Δυνάμεις η υπόθεση του 54χρονου Σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος συνελήφθη στην 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών (ΣΕΤΗ) στο Καβούρι, κατηγορούμενος για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Πρόκειται για την πρώτη δίωξη με το ερώτημα της εσχάτης προδοσίας σε εν ενεργεία στέλεχος από τη Μεταπολίτευση, μια εξέλιξη που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της εθνικής ζημιάς.

Το χρονικό της σύλληψης και το σήμα της CIA

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε πριν από τέσσερις μήνες, όταν η CIA απέστειλε απόρρητο σήμα στην ΕΥΠ, υποδεικνύοντας διαρροή διαβαθμισμένων νατοϊκών πληροφοριών από την Ελλάδα προς το Πεκίνο. Σε συνεργασία με τον Ε' Κλάδο του ΓΕΕΘΑ (Αντικατασκοπεία), ο αξιωματικός τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση. Η σύλληψη έγινε το πρωί της Πέμπτης, την ώρα που ετοιμαζόταν να αποστείλει ένα νέο, ογκώδες πακέτο απόρρητων δεδομένων.

Η μέθοδος δράσης: QR codes και κρυπτογραφημένα σήματα

Ο 54χρονος, ο οποίος ήταν διαπιστευμένος αξιολογητής του ΝΑΤΟ και είχε πρόσβαση στα συστήματα των ιπτάμενων ραντάρ AWACS, χρησιμοποιούσε προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους:

Φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα και τα μετέτρεπε σε QR codes μέσω ειδικού λογισμικού, ώστε να διακινούνται χωρίς να εντοπίζονται από τα συστήματα ασφαλείας. Αμοιβή: Οι Αρχές έχουν εντοπίσει τη διαδρομή των χρημάτων, τα οποία ο ίδιος ζήτησε να καταβάλλονται σε κινεζικά γουάν (CNY).

Βαρύτατες κυρώσεις και ο νόμος Δένδια

Ο κατηγορούμενος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τις αυστηρότερες ποινές του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα:

Ισόβια κάθειρξη: Λόγω της δράσης του με σκοπό το όφελος ξένου κράτους σε ειρηνική περίοδο. Απώλεια Ιθαγένειας: Βάσει του νέου «Νόμου Δένδια», εάν καταδικαστεί αμετάκλητα, θα του αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια. Διαθεσιμότητα: Έχει ήδη τεθεί σε 18μηνη διαθεσιμότητα από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, με περικοπή αποδοχών στο 80%.

Αναπάντητα ερωτήματα

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το ακριβές βάθος της διαρροής πληροφοριών που αφορούν την Ελλάδα και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, καθώς και την ύπαρξη τυχόν συνεργών εντός του στρατεύματος. Ο Σμήναρχος έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

