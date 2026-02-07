Ένα ιδιαίτερο μετεωρολογικό σκηνικό διαμορφώνεται για τις επόμενες ημέρες, με τον καιρό να θυμίζει περισσότερο Απρίλιο παρά Φεβρουάριο. Η χώρα επηρεάζεται από τον υποτροπικό αεροχείμαρρο (subtropical jet stream), ο οποίος μεταφέρει θερμές αέριες μάζες προς την περιοχή μας, ανεβάζοντας τον υδράργυρο έως και 8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Αναλυτική Πρόγνωση Επόμενων Ημερών

Το σκηνικό του καιρού θα παρουσιάσει διακυμάνσεις, ξεκινώντας από μια ανοιξιάτικη ανάπαυλα και καταλήγοντας σε πιο άστατες συνθήκες:

Σάββατο 07/02: Ανοιξιάτικο σκηνικό στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 20-22 βαθμούς σε Κρήτη, Αττική, Φθιώτιδα και Θεσσαλία. Η αφρικανική σκόνη θα είναι αισθητή στα νότια. Από το βράδυ, στα δυτικά (Ιόνιο, Ήπειρο) θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ο καιρός παραμένει ήπιος θερμοκρασιακά (18-20 βαθμοί), παρά τη μικρή πτώση στα βόρεια. Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο θα υπάρξουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Δευτέρα 09/02: Σταδιακή μεταβολή. Οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες που θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και βόρεια, θα επεκταθούν βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες που θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και βόρεια, θα επεκταθούν βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Τρίτη 10/02: Ο καιρός γίνεται πιο άστατος με τοπικές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, επαναφέροντας μια πιο χειμωνιάτικη αίσθηση.



Ο «Καιρός της Μαρμότας»

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η χώρα εισέρχεται σε ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενων ασθενών βροχοπτώσεων και υψηλής υγρασίας, το οποίο συμβολικά παρομοίασε με την ταινία «Η μέρα της Μαρμότας». Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς τα εδάφη είναι ήδη κορεσμένα από προηγούμενες βροχές, αυξάνοντας τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων παρά τον ήπιο χαρακτήρα των ανέμων.

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 6, 2026

