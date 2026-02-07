Συγκλονιστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση του λιμενικού Νίκου Καρακλά, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025 στο Σίγρι της Μυτιλήνης. Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» παρουσίασε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, το οποίο, αν και κρίσιμο, δεν είχε συμπεριληφθεί στη δικογραφία από τις αρμόδιες Αρχές.

Οι κινήσεις των «αόρατων» μαρτύρων

Το ντοκουμέντο καταγράφει μια σειρά από ύποπτα περιστατικά που έλαβαν χώρα ακριβώς την ώρα που ο άτυχος λιμενικός άφηνε την τελευταία του πνοή:

13:46: Ένα αυτοκίνητο με άγνωστα άτομα φτάνει στην παραλία και σταθμεύει κοντά στην καντίνα. Οι επιβάτες κατεβαίνουν και κινούνται προσεκτικά, προσπαθώντας να παραμείνουν κρυμμένοι πίσω από το κτίσμα.



Ένα αυτοκίνητο με άγνωστα άτομα φτάνει στην παραλία και σταθμεύει κοντά στην καντίνα. Οι επιβάτες κατεβαίνουν και κινούνται προσεκτικά, προσπαθώντας να παραμείνουν κρυμμένοι πίσω από το κτίσμα. 04:10 (μετά την άφιξη του λιμενικού): Ένας άνδρας καταγράφεται να περπατά νευρικά πάνω-κάτω στην παραλία, κοιτάζοντας επίμονα προς το ξωκλήσι όπου βρέθηκε αργότερα ο λιμενικός.



(μετά την άφιξη του λιμενικού): Ένας άνδρας καταγράφεται να περπατά νευρικά πάνω-κάτω στην παραλία, κοιτάζοντας επίμονα προς το ξωκλήσι όπου βρέθηκε αργότερα ο λιμενικός. 04:25: Τα άτομα επανεμφανίζονται από το σημείο που κρύβονταν, επιβιβάζονται στο όχημα και αποχωρούν βιαστικά. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Νίκος Καρακλάς εντοπίζεται κρεμασμένος από τον μαρμάρινο σταυρό του ναού.

Αναπάντητα ερωτήματα για τις έρευνες

Η παράλειψη του συγκεκριμένου υλικού από τις επίσημες αρχές εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης. Η οικογένεια του θύματος αναρωτιέται:

Γιατί δεν αναζητήθηκαν ποτέ τα άτομα που φαίνονται στο βίντεο; Πώς είναι δυνατόν οι Αρχές να μην εντόπισαν αυτές τις κινήσεις κατά τον έλεγχο των καταγραφικών; Υπήρξε κρατική ολιγωρία ή σκοπιμότητα στην παράλειψη στοιχείων που θα μπορούσαν να δείξουν «καρτέρι θανάτου»;

Η έρευνα της μητέρας

Η μητέρα του λιμενικού, αναζητώντας μόνη της την αλήθεια, εντόπισε μάρτυρα στην περιοχή. Παρά την αρχική του άρνηση ότι υπήρχε κόσμος στο σημείο, μετά την επίδειξη του βίντεο, ο μάρτυρας παραδέχθηκε πως υπάρχει δευτερεύων δρόμος πίσω από τον βράχο από τον οποίο θα μπορούσε κάποιος να διαφύγει απαρατήρητος.

