Νέα, ανατριχιαστικά δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου στην Κρήτη. Ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, μια ξαφνική δραστηριότητα στους ψηφιακούς του λογαριασμούς προκαλεί αναστάτωση και γεννά σοβαρά ερωτήματα για την τύχη του.

Το ψηφιακό ίχνος που «πάγωσε» τους φίλους του

Ένας στενός φίλος του γιατρού, που ζει μόνιμα στη Σουηδία, αποκάλυψε στο «Φως στο Τούνελ» ένα γεγονός που ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα:

Δραστηριότητα στα Threads: Ο φίλος του έλαβε ειδοποίηση ότι ο Αλέξης ξεκίνησε να χρησιμοποιεί την εφαρμογή Threads, ενώ το προφίλ του εμφάνιζε ένδειξη «ενεργός πριν από 10 λεπτά».



Το προφίλ του γιατρού και η ζωή στο Ηράκλειο

Μέσα από τις μαρτυρίες γειτόνων και φίλων, συντίθεται το προφίλ ενός ανθρώπου χαμηλών τόνων, αφοσιωμένου στην επιστήμη του:

Ο μοναχικός χαρακτήρας: Γείτονες στο Ηράκλειο τον περιγράφουν ως έναν ήσυχο και τυπικό άνθρωπο, που ζούσε μοναχικά, πήγαινε καθημερινά στο γυμναστήριο και εργαζόταν εντατικά στο Βενιζέλειο νοσοκομείο. Το ψυχολογικό βάρος: Φίλοι του αναφέρουν ότι ο χωρισμός από την τελευταία του σχέση (φοιτήτρια στην Πάτρα) τον είχε επηρεάσει βαθιά, ενώ το διάβασμα για την ειδικότητα της ΩΡΛ τον είχε κουράσει πνευματικά. Το μυστήριο με το αυτοκίνητο: Το όχημά του είχε βρεθεί παρατημένο στο χωριό Φρες, όμως μετά τις έρευνες η οικογένεια το μετέφερε και το πάρκαρε ξανά έξω από το σπίτι του στο Ηράκλειο, σε μια συμβολική κίνηση αναμονής.

Προηγούμενο περιστατικό εξαφάνισης

Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, ο γιατρός είχε «χαθεί» ξανά για ένα-δύο 24ωρα στο παρελθόν, χωρίς να απαντά στα τηλέφωνα και χωρίς να εμφανιστεί στην εφημερία του, αλλά τότε είχε εντοπιστεί άμεσα. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η απουσία του διαρκεί μήνες και η νέα δραστηριότητα στα social media ενισχύει τους φόβους για εγκληματική ενέργεια.

