Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026

Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Η Σελήνη ενεργοποιεί τον τομέα της επικοινωνίας σου, κεντρίζοντας την περιέργεια και την ανάγκη σου να κατανοήσεις βαθύτερα τους γύρω σου. Ωστόσο, μπορεί να αναρωτιέσαι πόσο ειλικρινείς είναι απέναντί σου ή πόσο βαθιά είναι μια δέσμευση. Μην αφήσεις τις αμφιβολίες να σε παρασύρουν σε βιαστικά συμπεράσματα. Δώσε χρόνο στις καταστάσεις να ξεκαθαρίσουν και αναζήτησε ανθρώπους και ιδέες που σου προσφέρουν έμπνευση και ουσιαστική ενέργεια.

Ταύρος

Η Σελήνη εστιάζει την προσοχή σου στα οικονομικά, στις ανάγκες σου και σε ό,τι σου προσφέρει ασφάλεια. Ίσως νιώσεις ότι η προσφορά σου δεν εκτιμάται όσο θα έπρεπε ή ότι δεν λαμβάνεις από τους άλλους όσα χρειάζεσαι. Είναι μια ευκαιρία να αναθεωρήσεις πού επενδύεις τον χρόνο και την ενέργειά σου. Απόφυγε σημαντικές αποφάσεις αν νιώθεις μπερδεμένος/η. Η ξεκούραση και η αυτοφροντίδα είναι απαραίτητες.

Δίδυμοι

Η Σελήνη στο ζώδιό σου φέρνει στην επιφάνεια τα συναισθήματά σου και σε κάνει πιο ευαίσθητο/η στις αντιδράσεις των άλλων. Κάποια παλιά ζητήματα μπορεί να επανέλθουν στη σκέψη σου, ωθώντας σε να τα δεις από διαφορετική οπτική. Μην προσπαθήσεις να λύσεις τα πάντα μέσα σε μία ημέρα. Δώσε χώρο στον εαυτό σου να ξεκουραστεί και αναρωτήσου αν όσα επιλέγεις εκφράζουν πραγματικά τις επιθυμίες σου. Μην αναλαμβάνεις υποχρεώσεις χωρίς να είσαι βέβαιος/η.

Καρκίνος

Σήμερα καλείσαι να αποσυρθείς από τον θόρυβο και να ανακτήσεις τις δυνάμεις σου. Ενδέχεται να δυσκολεύεσαι να ξεκαθαρίσεις επαγγελματικά ζητήματα ή να βρεις τον προσανατολισμό σου. Ταυτόχρονα, μια οικογενειακή υπόθεση μπορεί να φτάσει σε κρίσιμο σημείο και να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις ένα εμπόδιο. Απέφυγε τις βιαστικές αποφάσεις και αναζήτησε τις απαντήσεις μέσα σου. Πίσω από μια διαφωνία ενδέχεται να κρύβεται η ανάγκη για σεβασμό.

Λέων

Η Σελήνη ενεργοποιεί τις φιλίες, τις επιθυμίες και τα μελλοντικά σου σχέδια, ενθαρρύνοντάς σε να πλησιάσεις άτομα με κοινούς στόχους. Ωστόσο, πρόσεξε τις παρεξηγήσεις και μην ερμηνεύεις κάθε σχόλιο ως προσωπική απόρριψη. Ίσως δυσκολεύεσαι να καταλάβεις τι πραγματικά σε ικανοποιεί. Απόφυγε τις αντιδράσεις που δεν εκφράζουν τα αληθινά σου συναισθήματα. Αν νιώθεις εξαντλημένος/η, χαμήλωσε τους ρυθμούς και άκουσε τις ανάγκες σου.

Παρθένος

Η προσοχή σου στρέφεται στους στόχους και στις επαγγελματικές σου επιδιώξεις, ενώ μια διαφορετική οπτική μπορεί να σε οδηγήσει σε πρωτότυπες ιδέες. Ωστόσο, ζητήματα καρδιάς ή οικονομικών ίσως αγγίξουν ευαίσθητες πλευρές σου. Μην αφήσεις την ανασφάλεια να καθορίσει τις επιλογές σου. Αν κάποιος έχει διαφορετική άποψη για ζητήματα ασφάλειας, δείξε υπομονή. Καθώς προχωρά η ημέρα, φρόντισε να μην εξαντλήσεις τις δυνάμεις σου, καθώς η σωστή διαχείριση της ενέργειάς σου είναι απαραίτητη.

Ζυγός

Η ανάγκη σου για νέες εμπειρίες και ουσιαστικό νόημα εντείνεται. Θέλεις να ανακαλύψεις διαφορετικές προοπτικές, όμως οι σχέσεις και οι οικονομικές ανησυχίες μπορεί να σε προβληματίσουν. Αντί να πιέσεις τις καταστάσεις, αφιέρωσε χρόνο στην παρατήρηση και στην οργάνωση των επόμενων κινήσεών σου. Οι επαφές σου μπορούν να σου αποκαλύψουν σημαντικά στοιχεία για τον εαυτό σου. Παράλληλα, αξιολόγησε ποιες φιλίες σε στηρίζουν και ποιες σου απορροφούν περισσότερη ενέργεια από όση σου προσφέρουν.

Σκορπιός

Η ημέρα ευνοεί την ενδοσκόπηση και σε καλεί να εξετάσεις βαθύτερα οικονομικές ή προσωπικές υποθέσεις. Ίσως βρεθείς αντιμέτωπος/η με ανασφάλειες ή συμπεριφορές που σε απομακρύνουν από τους στόχους σου. Απόφυγε την υπερβολική αυστηρότητα απέναντι στον εαυτό σου και μην προσπαθείς να προβλέψεις κάθε πιθανή εξέλιξη. Η αλήθεια μπορεί να βρίσκεται ανάμεσα στους φόβους και στις προσδοκίες σου. Δώσε χρόνο στα γεγονότα να ξεκαθαρίσουν και προστάτευσε την ψυχική σου ενέργεια.

Τοξότης

Οι επαφές και οι συζητήσεις με τους άλλους μπορούν να σου προσφέρουν νέες ιδέες και διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ωστόσο, ένα σχόλιο ίσως σε αιφνιδιάσει ή σε κάνει να αναθεωρήσεις όσα πίστευες. Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις σε μια σχέση και απόφυγε τα παρορμητικά έξοδα. Αν το παρελθόν σου προκαλεί ενοχές, προσπάθησε να πάρεις το μάθημά σου, χωρίς να μένεις προσκολλημένος σε όσα δεν μπορούν πλέον να αλλάξουν. Η ουσιαστική πρόοδος ξεκινά από τις επιλογές που κάνεις σήμερα.

Αιγόκερως

Η εργασία και οι καθημερινές σου υποχρεώσεις απαιτούν την προσοχή σου, ενώ παράλληλα ίσως θελήσεις να διευθετήσεις εκκρεμότητες που σε απασχολούν. Πρόσεξε, όμως, να μην αντιμετωπίζεις κάθε δυσκολία μέσα από την ανασφάλεια. Παρατήρησε τις αντιδράσεις σου και αναζήτησε τι σε εξαντλεί, είτε πρόκειται για ανθρώπους είτε για συνήθειες. Μην αφήσεις την υπερευαισθησία να επηρεάσει τις σχέσεις σου. Η καλύτερη οργάνωση, η ξεκούραση και η απομάκρυνση από αρνητικές επιρροές θα σε βοηθήσουν.

Υδροχόος

Η ανάγκη σου για χαρά, δημιουργικότητα και προσωπική έκφραση γίνεται εντονότερη. Παράλληλα, μια συζήτηση ή μια αντίδραση μπορεί να φέρει στην επιφάνεια παλιές πληγές σε μια σχέση. Μην αγνοήσεις όσα αποκαλύπτονται, αλλά απόφυγε τις απότομες αποφάσεις. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσεις πού πιέζεις υπερβολικά τον εαυτό σου, είτε συναισθηματικά είτε μέσα από ένα απαιτητικό σχέδιο. Βάλε όρια, περιόρισε ό,τι σε εξαντλεί και αναζήτησε μια πιο υγιή ισορροπία.

Ιχθύες

Το σπίτι και η προσωπική σου ζωή απαιτούν περισσότερο χρόνο και προσοχή. Ενώ μπορεί να χρειάζεσαι ηρεμία, ορισμένες υποχρεώσεις ή απρόσμενες εξελίξεις ίσως σε βγάλουν από το πρόγραμμά σου. Μην επιτρέψεις στο άγχος ή στις ενοχές να καθορίσουν τη συμπεριφορά σου. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για βιαστικές αποφάσεις, ειδικά αν νιώθεις εξαντλημένος/η. Απλοποίησε την καθημερινότητά σου, βάλε προτεραιότητες και δείξε μεγαλύτερη κατανόηση στις δικές σου ανάγκες.

Με πληροφορίες από: tlife.gr