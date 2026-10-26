Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας (26 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2026)

Πώς θα είναι η δική σου εβδομάδα; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος σου, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Αυτή την εβδομάδα, θα κληθείς να διεκδικήσεις όσα σου αξίζουν, ειδικά σε οικονομικές συμφωνίες και επαγγελματικές συνεργασίες. Η Πανσέληνος φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα οικονομικών που μοιράζεσαι με άλλους, ενώ μια εκκρεμότητα ενδέχεται να απαιτήσει διαφορετικό χειρισμό. Στα αισθηματικά, μια παλιά ιστορία ίσως επιστρέψει για να σου δείξει τι έχει αλλάξει μέσα σου. Μην παρασυρθείς από τον ενθουσιασμό και απόφυγε τις βιαστικές υποσχέσεις. Στη δουλειά, η επιμονή σου μπορεί να αποδώσει, αρκεί να εξετάσεις προσεκτικά τις λεπτομέρειες. Το Σαββατοκύριακο, δώσε προτεραιότητα στην ξεκούραση και στην αποκατάσταση της εσωτερικής σου ισορροπίας.

Ταύρος

Η Πανσέληνος στο ζώδιό σου, στις 26 Οκτωβρίου, φέρνει μια στιγμή σημαντικής αυτογνωσίας. Μπορεί να συνειδητοποιήσεις τι χρειάζεται να αλλάξεις σε μια σχέση ή ποια επιλογή δεν σε εκφράζει πλέον. Οι άλλοι ίσως αντιδράσουν στις αποφάσεις σου, αλλά είναι σημαντικό να μην παραμερίζεις τις ανάγκες σου. Η ανάδρομη Αφροδίτη σε καλεί να επανεξετάσεις παλιές ερωτικές υποθέσεις και να ξεκαθαρίσεις τις προσδοκίες σου. Οικονομικά, απόφυγε τις παρορμητικές κινήσεις. Σταδιακά θα αποκτήσεις μεγαλύτερη σαφήνεια για το μέλλον. Εμπιστεύσου την κρίση σου, αλλά άφησε χρόνο πριν πάρεις οριστικές αποφάσεις.

Δίδυμοι

Αυτή την εβδομάδα, επικεντρώσου στην καλύτερη οργάνωση της καθημερινότητάς σου και στην τακτοποίηση εκκρεμοτήτων. Στην επικοινωνία ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις ή παρεξηγήσεις, γι’ αυτό διάβαζε με προσοχή μηνύματα και συμφωνίες πριν απαντήσεις. Στον επαγγελματικό τομέα, μια παλιά ιδέα μπορεί να αποδειχθεί ξανά χρήσιμη, ενώ μια συζήτηση με συνάδελφο ίσως φωτίσει μια δύσκολη κατάσταση. Στα αισθηματικά, μην προσπαθείς να βγάλεις συμπεράσματα από μισόλογα. Δώσε χώρο στον εαυτό σου να ξεκουραστεί και να ανακτήσει δυνάμεις. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα έχεις καλύτερη εικόνα για τις προτεραιότητές σου.

Καρκίνος

Αυτή την εβδομάδα, η δημιουργικότητα, ο έρωτας και η ανάγκη σου για χαρά αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Μια γνωριμία μπορεί να ανανεώσει τη διάθεσή σου, ενώ ένα πρόσωπο από το παρελθόν ίσως επιστρέψει στη σκέψη ή στην καθημερινότητά σου. Πριν δώσεις δεύτερη ευκαιρία, σκέψου αν έχουν αλλάξει πραγματικά οι συνθήκες. Η Πανσέληνος ευνοεί την αναθεώρηση στόχων και την απομάκρυνση από καταστάσεις που δεν σου προσφέρουν ασφάλεια. Στα επαγγελματικά, μια δημιουργική ιδέα αξίζει να εξεταστεί πιο σοβαρά. Απόφυγε να αναλάβεις περισσότερα από όσα μπορείς. Το Σαββατοκύριακο, αναζήτησε ανθρώπους και δραστηριότητες που σε γεμίζουν.

Λέων

Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν αυξημένη προσοχή, καθώς ενδέχεται να προκύψουν συζητήσεις για πρακτικά θέματα ή παλιές διαφωνίες. Η εβδομάδα θα σε βοηθήσει να συνειδητοποιήσεις ποιες αλλαγές στην καθημερινότητά σου θα σου προσφέρουν περισσότερη ηρεμία. Στον επαγγελματικό τομέα, φρόντισε η πίεση να μην επηρεάσει τις προσωπικές σου σχέσεις. Η ανάδρομη Αφροδίτη σε ωθεί να επανεξετάσεις τις ερωτικές σου προσδοκίες και να αναγνωρίσεις τις πραγματικές σου ανάγκες. Στα οικονομικά, απέφυγε τις υπερβολές που αφορούν το σπίτι. Μια ειλικρινής συζήτηση μπορεί να αποκαταστήσει την επικοινωνία με ένα αγαπημένο πρόσωπο, θέτοντας έτσι καλύτερες βάσεις για το επόμενο διάστημα.

Παρθένος

Η επικοινωνία, οι συζητήσεις και οι μετακινήσεις είναι στο επίκεντρο, απαιτώντας όμως προσοχή στις λεπτομέρειες. Ένα μήνυμα μπορεί να παρερμηνευτεί ή μια παλιά συζήτηση να επανέλθει, απαιτώντας διευκρινίσεις. Απόφυγε τις βιαστικές απαντήσεις και επιβεβαίωσε τις σημαντικές πληροφορίες. Στον αισθηματικό τομέα, μια ειλικρινής συζήτηση θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις καλύτερα τις προθέσεις ενός ατόμου. Στην εργασία, αξιοποίησε την οργανωτική σου ικανότητα για να ολοκληρώσεις τις εκκρεμότητες. Η εβδομάδα ενδείκνυται για μελέτη, έρευνα και επανασχεδιασμό. Προς το τέλος της εβδομάδας, μια νέα οπτική θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις πιο αποφασιστικά.

Ζυγός

Η επιστροφή της ανάδρομης Αφροδίτης στο ζώδιό σου στρέφει την προσοχή στις προσωπικές σου ανάγκες, στην εμφάνιση και στις σχέσεις σου. Μπορεί να αναρωτηθείς αν οι γύρω σου ανταποκρίνονται σε όσα προσφέρεις ή αν έχεις παραμελήσει τον εαυτό σου για να διατηρήσεις τις ισορροπίες. Μια παλιά ερωτική υπόθεση ίσως ζητήσει επανεξέταση, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα επανασύνδεση. Οικονομικά, σκέψου πριν κάνεις σημαντικές αγορές. Στην εργασία, μην αφήνεις την αναποφασιστικότητα να σε καθυστερεί. Η εβδομάδα σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις τι αξίζεις και ποιες σχέσεις θέλεις να κρατήσεις στη ζωή σου.

Σκορπιός

Ο Ήλιος στο ζώδιό σου σε ωθεί να αναλάβεις πρωτοβουλίες και να αλλάξεις όσα δεν σε εκφράζουν. Ωστόσο, ο ανάδρομος Ερμής σε καλεί να επανεξετάσεις παλιές αποφάσεις, συζητήσεις και υποσχέσεις πριν προχωρήσεις. Η Πανσέληνος μπορεί να αναδείξει οικονομικά ζητήματα ή ερωτήματα γύρω από την ασφάλειά σου. Στα αισθηματικά, ενδέχεται να επικρατήσει ένταση, ειδικά αν υπάρχουν ανείπωτα συναισθήματα. Μην προσπαθείς να ελέγξεις κάθε εξέλιξη. Στα επαγγελματικά, αξιοποίησε την παρατηρητικότητά σου και κινήσου στρατηγικά. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα έχεις μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι αξίζει να συνεχίσεις και τι πρέπει να αφήσεις πίσω.

Τοξότης

Αυτή την εβδομάδα, αφιέρωσε περισσότερο χρόνο στην ξεκούραση, την περισυλλογή και τη συναισθηματική σου ανασύνταξη. Ενδέχεται να επανέλθουν αναμνήσεις ή προβληματισμοί που θεωρούσες πως είχες ξεπεράσει, προσφέροντάς σου όμως την ευκαιρία να κατανοήσεις βαθύτερα τον εαυτό σου. Στον αισθηματικό τομέα, απέφυγε να εξιδανικεύεις το παρελθόν και μην βιαστείς να δώσεις απαντήσεις. Στον επαγγελματικό τομέα, προετοιμάσου με προσοχή και επανέλεγξε τις υποχρεώσεις ή τις προθεσμίες σου. Η Πανσέληνος εστιάζει την προσοχή σου στις καθημερινές συνήθειες και στην ανάγκη να φροντίσεις περισσότερο την ευεξία σου. Το Σαββατοκύριακο, μια ήρεμη συνάντηση ή μια δημιουργική ενασχόληση μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση.

Αιγόκερως

Οι φιλίες, οι συνεργασίες και τα σχέδια για το μέλλον βρίσκονται στο επίκεντρο. Μπορεί να επανεμφανιστεί ένα πρόσωπο από το παρελθόν ή να χρειαστεί να επανεξετάσεις τη συμμετοχή σου σε μια ομάδα. Αναρωτήσου ποιοι άνθρωποι στηρίζουν ουσιαστικά τις επιδιώξεις σου και ποιοι σε απομακρύνουν από τους στόχους σου. Στα αισθηματικά σου, μια παλιά υπόθεση μπορεί να ξεκαθαρίσει μέσα από μια ειλικρινή συζήτηση. Στα επαγγελματικά σου, μην εγκαταλείπεις ένα σχέδιο επειδή καθυστερεί. Ίσως χρειάζεται απλώς μια διαφορετική στρατηγική. Η Πανσέληνος σε ενθαρρύνει να δώσεις περισσότερο χώρο στη χαρά και τη δημιουργικότητα. Αξιοποίησε αυτή την εβδομάδα για να οργανώσεις τα επόμενα βήματά σου.

Υδροχόος

Η καριέρα και οι επαγγελματικές σου φιλοδοξίες απαιτούν προσοχή, καθώς μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρήσεις έναν στόχο ή να επανεξετάσεις μια συνεργασία. Μην απογοητεύεσαι αν μια εξέλιξη καθυστερήσει. Η προσεκτική προετοιμασία μπορεί να αποδειχθεί πιο χρήσιμη από μια βιαστική κίνηση. Στα οικονομικά, έλεγξε συμφωνίες και υποχρεώσεις πριν δεσμευτείς. Η Πανσέληνος φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα σπιτιού και οικογένειας, τονίζοντας την ανάγκη να βρεις ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Στις σχέσεις, άκουσε και τις ανάγκες των άλλων, χωρίς να παραμερίζεις τις δικές σου. Το τέλος της εβδομάδας ευνοεί τον επανασχεδιασμό των προτεραιοτήτων σου.

Ιχθύες

Αυτή την εβδομάδα νιώθεις την ανάγκη να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και να δεις τη ζωή από διαφορετική οπτική γωνία. Ένα σχέδιο που αφορά ταξίδια, σπουδές ή μια νέα εμπειρία ενδέχεται να χρειαστεί αναθεώρηση, χωρίς ωστόσο να χάσει την αξία του. Ο ανάδρομος Ερμής σε ωθεί να ελέγχεις προσεκτικά τις πληροφορίες και να αποφεύγεις τις παρεξηγήσεις. Στον τομέα των αισθηματικών, μια συζήτηση μπορεί να αναδείξει διαφορές στις προσδοκίες, αλλά ταυτόχρονα να ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη κατανόηση. Επαγγελματικά, αξιοποίησε τη φαντασία σου συνδυάζοντάς την με πρακτικό σχεδιασμό. Η Πανσέληνος ευνοεί την επικοινωνία και την ανταλλαγή ιδεών. Μην αγνοήσεις τη διαίσθησή σου, αλλά στήριξε τις αποφάσεις σου σε πραγματικά δεδομένα.

Με πληροφορίες από: tlife.gr