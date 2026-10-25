Ζώδια σήμερα: Προβλέψεις για την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2026

Η σημερινή ημέρα προσφέρεται για αναθεωρήσεις, ενδοσκόπηση και επανεξέταση επιλογών. Η ανάγκη για ξεκούραση και συναισθηματική ισορροπία γίνεται πιο έντονη, ενώ οι βιαστικές αποφάσεις καλό είναι να αποφευχθούν. Για ορισμένα ζώδια, παλιές συζητήσεις και σχέδια μπορεί να επανέλθουν στο προσκήνιο, δίνοντας την ευκαιρία για μια διαφορετική προσέγγιση.

Κριός

Η ανάδρομη Αφροδίτη σε καλεί να επανεξετάσεις τις αισθηματικές σου σχέσεις και τις προσδοκίες που έχεις από τους άλλους. Ίσως αναρωτηθείς αν λαμβάνεις την αγάπη και την αρμονία που χρειάζεσαι. Μην πιέζεις τις καταστάσεις και δώσε χρόνο στον εαυτό σου να καταλάβει τι πραγματικά επιθυμεί.

Ταύρος

Σήμερα, μια προσωρινή απογοήτευση μπορεί να σε οδηγήσει στην ανάγκη για ξεκούραση και ανασύνταξη. Παράλληλα, ένα δημιουργικό σχέδιο ή μια ευκαιρία να αποκτήσεις νέες γνώσεις μπορεί να σου προσφέρει έμπνευση και να σε βοηθήσει να δεις διαφορετικά τις προοπτικές σου.

Δίδυμοι

Η ανάδρομη Αφροδίτη στρέφει την προσοχή σου στην καθημερινότητα, την εργασία και τη φροντίδα του εαυτού σου. Είναι πιθανό να συνειδητοποιήσεις ότι κάποιες συνήθειες δεν σε εξυπηρετούν πλέον ή ότι έχεις παραμελήσει τις προσωπικές σου ανάγκες.

Απόφυγε τις σημαντικές αποφάσεις όσο επικρατεί αβεβαιότητα και αξιοποίησε αυτή την περίοδο για να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου. Σήμερα, προσπάθησε να περιορίσεις την υπερανάλυση και να ξεκουραστείς. Η Πανσέληνος που πλησιάζει στο ζώδιό σου ενδέχεται να εντείνει τα συναισθήματά σου.

Λέων

Ο έρωτας, η δημιουργικότητα και οι προσωπικές απολαύσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Η ανάδρομη Αφροδίτη μπορεί να φέρει ξανά στο προσκήνιο μια παλιά σχέση ή να σε παρακινήσει να ασχοληθείς με ένα δημιουργικό σχέδιο που είχες αφήσει στη μέση.

Μην περιμένεις άμεσες απαντήσεις και απόφυγε τα βιαστικά συμπεράσματα στα αισθηματικά. Αν αισθάνεσαι ότι οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν την προσπάθειά σου, δώσε προτεραιότητα σε όσα σε κάνουν να νιώθεις πραγματικά καλά. Το ζητούμενο είναι να ξεκαθαρίσεις τι αξίζει τον χρόνο και την ενέργειά σου.

Καρκίνος

Η οικογένεια, το σπίτι και οι προσωπικές σου σχέσεις χρειάζονται περισσότερη προσοχή. Η ανάδρομη Αφροδίτη μπορεί να επαναφέρει παλιά ζητήματα, δίνοντάς σου την ευκαιρία να προσεγγίσεις διαφορετικά μια κατάσταση ή να αποκαταστήσεις την αρμονία με ένα αγαπημένο πρόσωπο.

Μην απογοητεύεσαι αν οι λύσεις δεν έρθουν αμέσως. Σήμερα μπορεί να νιώσεις αβεβαιότητα σχετικά με τους στόχους σου ή να δυσκολευτείς να αποφασίσεις ποια κατεύθυνση θέλεις να ακολουθήσεις. Η ξεκούραση και η απομάκρυνση από τις περιττές ανησυχίες θα σε βοηθήσουν να ανακτήσεις την ισορροπία σου.

Παρθένος

Η ανάδρομη Αφροδίτη φέρνει στο προσκήνιο τα οικονομικά σου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείς τον εαυτό σου και όσα έχεις κατακτήσει. Ενδέχεται να εντοπίσεις μια εκκρεμή πληρωμή ή να διαπιστώσεις ότι χρειάζεται να οργανώσεις καλύτερα τον προϋπολογισμό σου.

Απόφυγε τις σημαντικές οικονομικές κινήσεις χωρίς να έχεις εξετάσει όλα τα δεδομένα. Η σημερινή ημέρα μπορεί να φέρει διάσπαση προσοχής ή μπερδεμένα μηνύματα από το περιβάλλον σου. Αντί να αντιδράσεις παρορμητικά, παρατήρησε τις εξελίξεις και δώσε χρόνο στον εαυτό σου να ξεκαθαρίσει τις προτεραιότητές του.

Ζυγός

Η ανάδρομη Αφροδίτη επιστρέφει στο ζώδιό σου και σε καλεί να στρέψεις την προσοχή στις προσωπικές σου ανάγκες, τις επιθυμίες και τις επιλογές σου. Είναι μια περίοδος κατά την οποία μπορεί να αναρωτηθείς ποιες σχέσεις και καταστάσεις σε βοηθούν να εξελιχθείς και ποιες σε κρατούν πίσω.

Σήμερα, η αυτοπεποίθησή σου ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις, γι’ αυτό μην πιέζεις τον εαυτό σου να πάρει οριστικές αποφάσεις. Αξιοποίησε τον χρόνο για αυτογνωσία και αναθεώρηση. Όσα συνειδητοποιήσεις τώρα μπορούν να σε βοηθήσουν να κινηθείς με μεγαλύτερη σιγουριά μετά τις 13 Νοεμβρίου.

Σκορπιός

Η ανάδρομη Αφροδίτη απομακρύνεται από το ζώδιό σου και στρέφει την προσοχή σου στον εσωτερικό σου κόσμο. Αναμνήσεις, συναισθήματα ή πρόσωπα από το παρελθόν μπορεί να επανέλθουν, ζητώντας σου να επεξεργαστείς καταστάσεις που δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει.

Μην προσκολλάσαι σε όσα δεν κατανοείς πλήρως, αλλά μην αποφεύγεις και τις συζητήσεις που χρειάζεται να γίνουν. Σήμερα, οι σχέσεις μπορεί να σε αποσυντονίσουν προσωρινά. Δώσε στον εαυτό σου χρόνο να ανασυνταχθεί και εξέτασε εναλλακτικές λύσεις πριν καταλήξεις σε συμπεράσματα.

Τοξότης

Η φιλία, οι κοινωνικές επαφές και οι μελλοντικοί σου στόχοι βρίσκονται στο προσκήνιο. Η ανάδρομη Αφροδίτη μπορεί να σε οδηγήσει στην επανεξέταση μιας φιλικής σχέσης ή να φέρει ξανά επικοινωνία με ένα πρόσωπο από το παρελθόν.

Παράλληλα, ίσως αναρωτηθείς αν ένα σχέδιο εξακολουθεί να σε εκφράζει. Σήμερα μπορεί να αισθανθείς αμφιβολία για το επόμενο βήμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να βιαστείς να αλλάξεις πορεία. Η Πανσέληνος που πλησιάζει ενδέχεται να σε βοηθήσει να δεις πιο καθαρά τι πραγματικά επιθυμείς.

Αιγόκερως

Η επαγγελματική σου πορεία, οι συνεργασίες και οι στόχοι σου χρειάζονται επανεξέταση. Η ανάδρομη Αφροδίτη μπορεί να σε κάνει να συνειδητοποιήσεις ότι μια επαγγελματική σχέση δεν σε ικανοποιεί όσο παλαιότερα ή ότι χρειάζεται να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεις τις δυνατότητές σου.

Μην περιμένεις άμεση επιβεβαίωση από τους άλλους. Οι επόμενες εβδομάδες προσφέρονται για να αξιολογήσεις τις ανάγκες σου και να σχεδιάσεις προσεκτικά τις κινήσεις σου. Σήμερα, μια παρεξήγηση μπορεί να σε προβληματίσει, αλλά προσπάθησε να μην της δώσεις μεγαλύτερη διάσταση από όση έχει.

Υδροχόος

Τα ταξίδια, οι σπουδές και τα προσωπικά ενδιαφέροντα αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Η ανάδρομη Αφροδίτη μπορεί να επαναφέρει ένα σχέδιο που είχε μείνει ανολοκλήρωτο ή να σε βοηθήσει να αντλήσεις χρήσιμα συμπεράσματα από μια παλαιότερη εμπειρία.

Μην πιέζεις τις εξελίξεις προτού ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες. Σήμερα, ενδέχεται να αμφιβάλλεις για ορισμένες επιλογές σου, όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι βρίσκεσαι σε λάθος δρόμο. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου να ανασυνταχθεί και αναζήτησε έμπνευση μέσα από μια δημιουργική δραστηριότητα.

Ιχθύες

Η ανάδρομη Αφροδίτη φέρνει στο επίκεντρο τα κοινά οικονομικά, τις οικονομικές υποχρεώσεις και τους βαθύτερους συναισθηματικούς δεσμούς σου. Μπορεί να χρειαστεί να επανεξετάσεις μια οικονομική συμφωνία ή να αξιολογήσεις αν υπάρχει ισορροπία σε μια σημαντική σχέση.

Απόφυγε τις οριστικές αποφάσεις προτού συγκεντρώσεις όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Σήμερα, ίσως αισθανθείς την ανάγκη να απομακρυνθείς από την ένταση της καθημερινότητας και να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Η ξεκούραση και η ενδοσκόπηση θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις ποιες αλλαγές χρειάζονται πραγματικά.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr