Σεληνιακή έκλειψη στους Ιχθύς στις 28 Αυγούστου 2026: Απρόβλεπτες καταστάσεις για τέσσερα ζώδια

Μια ιδιαίτερα απαιτητική Πανσέληνος αναμένεται στις 28 Αυγούστου 2026, καθώς συνδυάζεται με Σεληνιακή έκλειψη. Το φαινόμενο, που πραγματοποιείται στον άξονα Ιχθύων-Παρθένου, φέρνει μαζί του αποκαλύψεις, ανατροπές και αιφνιδιαστικές καταστάσεις, απαιτώντας αυξημένη προσοχή στις αποφάσεις και τις αντιδράσεις.

Η Σεληνιακή έκλειψη του Αυγούστου 2026

Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος, που παραδοσιακά συνδέεται με διακοπές και ανέμελες στιγμές, φέτος, στις 28 Αυγούστου 2026, θα έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Πρόκειται για μια απρόβλεπτη και απαιτητική Πανσέληνος, καθώς είναι ταυτόχρονα και Σεληνιακή έκλειψη.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί στα λόγια μας, στις αποφάσεις και στις αντιδράσεις μας. Η Σεληνιακή έκλειψη – Πανσέληνος πραγματοποιείται στον άξονα Ιχθύων-Παρθένου και συγκεκριμένα στις 4 μοίρες και 52 λεπτά των Ιχθύων.

Ποια ζώδια επηρεάζονται άμεσα

Η συγκεκριμένη Σεληνιακή έκλειψη επηρεάζει όσους έχουν Ήλιο (ζώδιο), ωροσκόπο ή πλανήτες από την 1η έως την 9η μοίρα των Διδύμων, της Παρθένου, του Τοξότη και των Ιχθύων. Αυτά τα ζώδια θα βρεθούν στο επίκεντρο των επιδράσεων του φαινομένου.

Για τους επηρεαζόμενους, η έκλειψη μπορεί να φέρει απρόβλεπτες καταστάσεις και αρκετές δυσκολίες, καθώς η ενέργειά της είναι έντονη και ανατρεπτική. Η ανάγκη για προσοχή και ψυχραιμία είναι επιτακτική.

Η σειρά των εκλείψεων και ο ρόλος της τρέχουσας

Η έκλειψη του Αυγούστου 2026 αποτελεί την έκτη από ένα σύνολο επτά εκλείψεων που πραγματοποιούνται στον άξονα Παρθένου-Ιχθύων. Αυτή η σειρά εκλείψεων ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027.

Ως η προτελευταία έκλειψη αυτής της σειράς, το φαινόμενο του Αυγούστου μπορεί να λειτουργήσει ως μια ακόμη «ώθηση» για να γίνουν αλλαγές και «βελτιώσεις» σε τομείς της ζωή μας που επηρεάζονται. Οι εκλείψεων συχνά μας πιέζουν να κάνουμε αλλαγές, τις οποίες ενδεχομένως φοβόμαστε να αποφασίσουμε.

Μέσω κάποιων γεγονότων ή συνειδητοποιήσεων, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και αναγκαζόμαστε να κάνουμε το επόμενο βήμα, προκειμένου να προχωρήσουμε μπροστά σε διάφορους τομείς της καθημερινότητάς μας.

Ιστορικό παρόμοιων φαινομένων

Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται παρόμοια Σεληνιακή έκλειψη στο ζώδιο των Ιχθύων. Στις 28 Αυγούστου 2007 σημειώθηκε μια παρόμοια έκλειψη, όπως και στις 27 Αυγούστου 1988.

Επίσης, είχαμε Σεληνιακές εκλείψεις περίπου στην ίδια μοίρα των Ιχθύων τον Αύγουστο του 1980 και τον Αύγουστο του 1969. Η αναδρομή σε αυτά τα παρελθοντικά γεγονότα μπορεί να δώσει μια ιδέα για το πώς μπορεί να επηρεάσει η Σεληνιακή έκλειψη του 2026.

Μπορεί κανείς να προσπαθήσει να θυμηθεί αν τον απασχόλησε κάτι σε κάποιον τομέα της ζωής του κατά τη διάρκεια εκείνων των περιόδων, ώστε να λάβει μια ένδειξη για τις πιθανές επιδράσεις της τρέχουσας έκλειψης.

Επιπτώσεις στις σχέσεις και τις ελλείψεις

Οι Σεληνιακές εκλείψεις επηρεάζουν περισσότερο τις σχέσεις. Καθώς η ευαισθησία και τα συναισθήματά μας θα είναι σε υψηλά επίπεδα, είναι προτιμότερο να αποφύγουμε παρορμητικές αποφάσεις που μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Η «κρίση» που προκαλούν οι εκλείψεις είναι συνήθως η αποκάλυψη μιας έλλειψης. Ξαφνικά, μπορεί να συνειδητοποιήσουμε ότι κάτι μας λείπει, ότι κάτι δεν καλύπτει μια μεγάλη ανάγκη ή επιθυμία που έχουμε.

Αυτό δεν αφορά μόνο τις ερωτικές σχέσεις, αλλά μπορεί να πυροδοτηθούν ελλείψεις και σε άλλους τομείς της ζωή μας. Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν τη σχέση μας με τους συναδέλφους, τους φίλους, τα αδέλφια και τους συγγενείς, αλλά και τη σχέση με την εργασία, με την υγεία και το σώμα μας, μεταξύ άλλων.

Πηγή: asibiliou.gr