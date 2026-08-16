Αστρολογικές προβλέψεις: Τύχη, νέες ευκαιρίες και αλλαγές για 3 ζώδια

Μια ιδιαίτερα δυναμική εβδομάδα ανοίγεται μπροστά μας, καθώς οι αστρολογικές όψεις φέρνουν κύματα ανανέωσης, τύχης και δημιουργικότητας. Η συνάντηση της Μαύρης Σελήνης στον Τοξότη με τον Ήλιο στον Λέοντα στις 20 Αυγούστου, σε συνδυασμό με το Πρώτο Τέταρτο της Σελήνης στον Σκορπιό και την είσοδο του Ηλίου στην Παρθένο στις 22 Αυγούστου, δημιουργούν το ιδανικό υπόβαθρο για νέα ξεκινήματα.

Κριός: Ώρα για τόλμη και νέες περιπέτειες

Στις 20 Αυγούστου, το τρίγωνο της Μαύρης Σελήνης στον Τοξότη με τον Ήλιο στον Λέοντα ενισχύει την τύχη σας, ιδιαίτερα σε τομείς που αφορούν ταξίδια, τη δημιουργικότητα και τις ευκαιρίες εξέλιξης.

Βγείτε από τη ζώνη άνεσης: Για να αξιοποιήσετε τη θετική ενέργεια, απαιτείται να ρισκάρετε και να τολμήσετε.

Ακούστε το ένστικτό σας: Συνδυάστε τη λογική με τις εσωτερικές σας επιθυμίες.

Αφθονία και ρομαντισμός: Η εβδομάδα υπόσχεται δημιουργικότητα και τύχη, αρκεί να πιστέψετε ότι η αλλαγή είναι εφικτή.

Ιχθύες: Τέλος στη στασιμότητα και νέα αρχή

Το Πρώτο Τέταρτο της Σελήνης στον Σκορπιό στις 20 Αυγούστου σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας περιόδου εσωστρέφειας, σύγχυσης και αβεβαιότητας.

Καθαρή σκέψη: Η περίοδος που χρειαστήκατε για να ωριμάσετε ολοκληρώνεται, δίνοντας τη θέση της σε απόλυτη διαύγεια.

Ανάληψη δράσης: Η σεληνιακή αυτή ενέργεια σας προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να κάνετε το επόμενο βήμα και να διεκδικήσετε όσα πραγματικά επιθυμείτε.

Αιγόκερως: Πάρτε ξανά τον έλεγχο στα χέρια σας

Με την είσοδο του Ηλίου στην Παρθένο στις 22 Αυγούστου, ξεκινά μια περίοδος που ταιριάζει απόλυτα στη γήινη φύση σας, βοηθώντας σας να δημιουργήσετε τις δικές σας ευκαιρίες.

Ξεπεράστε τους φόβους: Αφήστε στην άκρη την ανασφάλεια που σας προκαλεί το άγνωστο και την τάση για υπερβολική σταθερότητα.

Επιμονή και στόχευση: Δεν χρειάζονται τεράστια ρίσκα, αλλά αφοσίωση, επιμονή και διάθεση να προσπεράσετε τα εμπόδια για να πετύχετε αυτό που θέλετε.