Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας (17 έως 23 Αυγούστου 2026)

Κριός

Αυτή η εβδομάδα σε προσκαλεί να συνδυάσεις την ξεκούραση με τη δημιουργική δράση. Στην αρχή, το τετράγωνο Άρη – Ποσειδώνα σε προειδοποιεί να μην παρασυρθείς από βιαστικές αποφάσεις ή υποσχέσεις που φαίνονται υπερβολικά καλές. Από τα μέσα της εβδομάδας, το κλίμα γίνεται πιο αισιόδοξο, ευνοώντας τον έρωτα, τις διακοπές και τις δημιουργικές σου αναζητήσεις. Οι συζητήσεις αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα, ενώ μια ευχάριστη γνωριμία ή επανασύνδεση μπορεί να σου αλλάξει τη διάθεση. Το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό για να ακολουθήσεις την καρδιά σου και να γεμίσεις όμορφες εμπειρίες.

Ταύρος

Αυτή η εβδομάδα σε καλεί να βρεις ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και τις υποχρεώσεις. Στην αρχή, δώσε προσοχή σε οικονομικά ζητήματα και μην εμπιστευτείς άτομα που δεν έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους. Από τα μέσα της εβδομάδας, η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ήρεμη, ευνοώντας οικογενειακές συναντήσεις και αποφάσεις που αφορούν το σπίτι ή την προσωπική σου ζωή. Η συναισθηματική σου ασφάλεια γίνεται προτεραιότητα, και καταφέρνεις να δεις πιο καθαρά ποιοι άνθρωποι αξίζουν να είναι δίπλα σου. Οι τελευταίες ημέρες της εβδομάδας φέρνουν περισσότερη αισιοδοξία.

Δίδυμοι

Η εβδομάδα ξεκινά με πολλές επαφές και συζητήσεις, ωστόσο είναι σημαντικό να διακρίνεις την πραγματικότητα από τις υπερβολές. Απόφυγε βιαστικές συμφωνίες ή αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά στον παρορμητικό ενθουσιασμό. Από τα μέσα της εβδομάδας, οι επικοινωνιακές σου ικανότητες ενισχύονται, και μπορεί να προκύψουν ενδιαφέρουσες γνωριμίες ή προτάσεις. Οι διακοπές και οι συναντήσεις με φίλους θα σου προσφέρουν ευχάριστες εμπειρίες. Το τέλος της εβδομάδας ευνοεί το φλερτ και τα σχέδια για το άμεσο μέλλον.

Καρκίνος

Ο Άρης στο ζώδιό σου συνεχίζει να σου δίνει δύναμη, αλλά στην αρχή της εβδομάδας χρειάζεται να αποφύγεις παρορμητικές κινήσεις και συναισθηματικές υπερβολές. Μην πιέσεις καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο για να ξεκαθαρίσουν. Από τα μέσα της εβδομάδας, στρέφεις το ενδιαφέρον σου στα οικονομικά και την προσωπική σου ασφάλεια, βρίσκοντας λύσεις που σε ανακουφίζουν. Οι οικογενειακές στιγμές θα λειτουργήσουν θεραπευτικά και θα σε βοηθήσουν να φορτίσεις τις μπαταρίες σου. Το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό για ξεκούραση και καλό φαγητό.

Λέων

Αυτή την εβδομάδα είσαι από τους πρωταγωνιστές. Ο Ερμής και ο Δίας στο ζώδιό σου ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και τις ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη. Ωστόσο, στην αρχή, πρόσεξε τις υπερβολικές προσδοκίες ή τις βιαστικές αντιδράσεις. Από τα μέσα της εβδομάδας, τα πράγματα θα κυλήσουν πιο ομαλά, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να προωθήσεις σχέδια και προσωπικούς στόχους. Οι διακοπές και οι κοινωνικές επαφές σε ανανεώνουν, ενώ η γοητεία σου είναι ιδιαίτερα έντονη.

Παρθένος

Η εβδομάδα σου δίνει την ευκαιρία να χαμηλώσεις τους ρυθμούς και να προετοιμαστείς για την επερχόμενη περίοδο. Στις πρώτες ημέρες, χρειάζεται προσοχή σε παρασκηνιακές ενέργειες και υποσχέσεις που μπορεί να μην τηρηθούν. Από τα μέσα της εβδομάδας, θα βρεις μεγαλύτερη ψυχική ισορροπία και θα μπορέσεις να οργανώσεις καλύτερα τις επόμενες κινήσεις σου. Η ξεκούραση και η επαφή με τη φύση θα λειτουργήσουν ευεργετικά. Στο τέλος της εβδομάδας, οι απαντήσεις που αναζητούσες αρχίζουν να εμφανίζονται.

Ζυγός

Αυτή την εβδομάδα θα είσαι πιο κοινωνικός/ή και πρόθυμος/η να επενδύσεις χρόνο στις σχέσεις σου. Στην αρχή, το τετράγωνο Άρη – Ποσειδώνα μπορεί να προκαλέσει παρεξηγήσεις. Από τα μέσα της εβδομάδας, η επικοινωνία βελτιώνεται και οι συναντήσεις με φίλους θα σου χαρίσουν αισιοδοξία. Είναι ιδανική περίοδος για κοινωνικές εκδηλώσεις και νέες γνωριμίες. Το τέλος της εβδομάδας φέρνει περισσότερη αυτοπεποίθηση και ευχάριστες εξελίξεις στα αισθηματικά.

Σκορπιός

Στις αρχές της εβδομάδας, δώσε προσοχή στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις και σε πρόσωπα που μπορεί να μην είναι όπως φαίνονται. Μην επηρεαστείς από φήμες και κράτησε χαμηλούς τόνους. Σταδιακά, το κλίμα αλλάζει και μπορείς να προωθήσεις σχέδια που αφορούν την καριέρα σου. Η διαίσθησή σου παραμένει δυνατή, αρκεί να τη συνδυάζεις με τη λογική. Το Σαββατοκύριακο προσφέρεται για χαλάρωση και ουσιαστικές συζητήσεις.

Τοξότης

Αυτή την εβδομάδα νιώθεις την ανάγκη να δεις πιο μακριά και να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενα βήματά σου. Στην αρχή, απόφυγε οικονομικά ρίσκα και αποφάσεις που βασίζονται στον ενθουσιασμό. Από τα μέσα της εβδομάδας, η αισιοδοξία επιστρέφει και ευνοούνται ταξίδια και νέες γνωριμίες. Μια πρόταση μπορεί να ανοίξει έναν νέο δρόμο για το φθινόπωρο. Το τέλος της εβδομάδας σε γεμίζει αυτοπεποίθηση και διάθεση για νέες εμπειρίες.

Αιγόκερως

Αυτή την εβδομάδα χρειάζεται να κινηθείς με υπομονή, ειδικά σε οικονομικά και συναισθηματικά θέματα. Στην αρχή, μην πιέσεις καταστάσεις που δεν έχουν ξεκαθαρίσει και απόφυγε σημαντικές δεσμεύσεις. Από τα μέσα της εβδομάδας, βρίσκεις λύσεις σε εκκρεμότητες και νιώθεις μεγαλύτερη σιγουριά για τις αποφάσεις σου. Οι σχέσεις με αγαπημένα πρόσωπα βελτιώνονται, προσφέροντάς σου ηρεμία.

Αιγόκερως

Αυτή την εβδομάδα χρειάζεται να κινηθείς με υπομονή, ειδικά σε οικονομικά και συναισθηματικά θέματα. Στις αρχές της εβδομάδας, μην πιέσεις καταστάσεις που δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει και απόφυγε σημαντικές δεσμεύσεις. Από τα μέσα της εβδομάδας, βρίσκεις λύσεις σε εκκρεμότητες και νιώθεις μεγαλύτερη σιγουριά για τις αποφάσεις σου. Οι σχέσεις με αγαπημένα πρόσωπα βελτιώνονται, και μια ειλικρινής συζήτηση μπορεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη. Το Σαββατοκύριακο ευνοεί την ξεκούραση, την οικογένεια και τον σχεδιασμό των επόμενων επαγγελματικών σου κινήσεων.

Υδροχόος

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες αποτελούν το βασικό θέμα της εβδομάδας. Στην αρχή της εβδομάδας ενδέχεται να υπάρξουν παρεξηγήσεις ή διαφορετικές προσδοκίες, γι’ αυτό χρειάζεται περισσότερη υπομονή και διάθεση για διάλογο. Από τα μέσα της εβδομάδας το κλίμα γίνεται αισθητά πιο ευχάριστο και μπορεί να προκύψουν νέες γνωριμίες ή ενδιαφέρουσες συνεργασίες. Αν βρίσκεσαι σε διακοπές, η κοινωνική σου ζωή αποκτά έντονο ενδιαφέρον. Το τέλος της εβδομάδας φέρνει όμορφες στιγμές με φίλους, αισιοδοξία και νέες ιδέες που θα αποδειχθούν χρήσιμες το επόμενο διάστημα.

Ιχθύες

Η εβδομάδα ξεκινά με την ανάγκη να προστατεύσεις την ενέργειά σου και την ψυχική σου ισορροπία. Το τετράγωνο Άρη – Ποσειδώνα ενδέχεται να σε κάνει πιο ευαίσθητο στις συμπεριφορές των άλλων ή να προκαλέσει μικρές απογοητεύσεις, ειδικά αν οι προσδοκίες σου είναι υπερβολικές. Από τα μέσα της εβδομάδας, η διάθεσή σου βελτιώνεται και βρίσκεις περισσότερο χρόνο για σένα, τους αγαπημένους σου και δραστηριότητες που σε γεμίζουν. Το Σαββατοκύριακο ενδείκνυται για θάλασσα, ξεκούραση, έμπνευση και για όμορφες στιγμές που θα ανανεώσουν σώμα και ψυχή.