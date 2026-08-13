Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026

Σήμερα, η αστρολόγος Λίτσα Πετρίδη μας καθοδηγεί σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί η ημέρα μας, σύμφωνα με τα ζώδια και τον ωροσκόπο.

Κριός

Η ημέρα φέρνει το ευνοϊκό εξάγωνο του Ερμή από τον Λέοντα με την Αφροδίτη στον Ζυγό, το οποίο ενισχύει την επικοινωνία, τις σχέσεις και τις συνεργασίες. Οι συζητήσεις αποκτούν βάθος, και μπορείς να εντυπωσιάσεις με τις ιδέες και τον λόγο σου. Στα αισθηματικά, το κλίμα γίνεται πιο θερμό και είναι πιθανή μια ευχάριστη εξέλιξη. Είναι ιδανική ημέρα για συμφωνίες, δημιουργικές πρωτοβουλίες και επανασύνδεση με σημαντικά πρόσωπα.

Ταύρος

Σήμερα, έχεις την ευκαιρία να οργανώσεις την καθημερινότητά σου και να βελτιώσεις το κλίμα στον εργασιακό σου χώρο. Το εξάγωνο Ερμή – Αφροδίτης προάγει τη συνεργασία και προσφέρει λύσεις σε ζητήματα που σε απασχολούσαν. Είναι επίσης η κατάλληλη στιγμή να φροντίσεις τον εαυτό σου, δίνοντας έμφαση στην υγεία και την ευεξία σου. Μια ευγενική κίνηση μπορεί να βελτιώσει μια σημαντική σχέση.

Δίδυμοι

Η δημιουργικότητά σου και η κοινωνικότητά σου βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Το εξάγωνο του Ερμή με την Αφροδίτη ευνοεί τον έρωτα, το φλερτ και κάθε μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Αν έχεις κάτι σημαντικό να προτείνεις, σήμερα είναι η μέρα που μπορεί να λάβει θετική ανταπόκριση. Οι γνωριμίες και οι επαφές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, ενώ μια ευχάριστη είδηση μπορεί να ανεβάσει τη διάθεσή σου.

Καρκίνος

Η προσοχή σου σήμερα εστιάζεται στο σπίτι και την οικογένεια, με τις συνθήκες να ευνοούν την αποκατάσταση ισορροπιών και την επίλυση παρεξηγήσεων. Το εξάγωνο Ερμή – Αφροδίτης διευκολύνει την έκφραση των συναισθημάτων σου χωρίς εντάσεις. Μια οικογενειακή συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αποφάσεις ή σε μεγαλύτερη κατανόηση. Παράλληλα, μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τον προσωπικό σου χώρο.

Λέων

Η εξαιρετική όψη του Ερμή στο ζώδιό σου με την Αφροδίτη αναδεικνύει τη γοητεία και την επικοινωνιακότητά σου. Η ημέρα ευνοεί συζητήσεις, επαγγελματικές συμφωνίες και νέες γνωριμίες. Τα λόγια σου έχουν δύναμη και μπορούν να ανοίξουν σημαντικές πόρτες. Στα αισθηματικά, μια συζήτηση μπορεί να φέρει μεγαλύτερη οικειότητα ή να ξεκινήσει μια νέα γνωριμία. Εκμεταλλεύσου τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.

Παρθένος

Το εξάγωνο Ερμή – Αφροδίτης εστιάζει την προσοχή σου στην οικονομική σταθερότητα. Είναι μια καλή περίοδος για να συζητήσεις οικονομικά ζητήματα ή να οργανώσεις καλύτερα τα έξοδά σου. Στις προσωπικές σχέσεις, επικρατεί ηρεμία και κατανόηση. Η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται, καθώς βλέπεις τις προσπάθειές σου να αποδίδουν καρπούς.

Ζυγός

Η ημέρα είναι ιδιαίτερα ευχάριστη και δημιουργική χάρη στο εξάγωνο της Αφροδίτης από το ζώδιό σου με τον Ερμή στον Λέοντα. Οι επαφές και οι συνεργασίες εξελίσσονται θετικά, καθώς οι ιδέες σου βρίσκουν υποστήριξη. Στα αισθηματικά, το κλίμα γίνεται πιο ρομαντικό, φέρνοντας πιθανές όμορφες εξελίξεις. Μη διστάσεις να μοιραστείς τα σχέδιά σου.

Σκορπιός

Η ημέρα ευνοεί την καριέρα και τις δημόσιες επαφές. Το εξάγωνο Ερμή – Αφροδίτης διευκολύνει τις συζητήσεις με συνεργάτες και ανωτέρους, και μπορεί να προκύψει μια πρόταση που θα βελτιώσει τις επαγγελματικές σου προοπτικές. Η διαίσθησή σου λειτουργεί εξαιρετικά, βοηθώντας σε να καταλάβεις ποιοι είναι οι πραγματικοί σύμμαχοί σου.

Τοξότης

Το εξάγωνο του Ερμή με την Αφροδίτη γεμίζει την ημέρα σου με αισιοδοξία και ευκαιρίες. Ευνοούνται ταξίδια, σπουδές και επαφές με ανθρώπους από το εξωτερικό. Μια πρόταση μπορεί να αλλάξει την οπτική σου σε σημαντικά θέματα. Στα αισθηματικά, η ειλικρινής επικοινωνία φέρνει μεγαλύτερη οικειότητα.

Αιγόκερως

Η ημέρα ευνοεί οικονομικές συμφωνίες και βαθύτερες συναισθηματικές συζητήσεις. Το εξάγωνο Ερμή – Αφροδίτης σε βοηθά να βρεις λύσεις σε θέματα συνεργασίας. Αν υπήρξαν παρεξηγήσεις, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για αποκατάσταση. Η διαίσθησή σου θα σε καθοδηγήσει σωστά.

Υδροχόος

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες έρχονται στο προσκήνιο. Το εξάγωνο του Ερμή με την Αφροδίτη δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για συμφωνίες και ουσιαστικές συζητήσεις. Στον επαγγελματικό τομέα, οι συνεργασίες εξελίσσονται θετικά και μπορεί να προκύψει μια νέα πρόταση.

Ιχθύες

Η καθημερινότητά σου γίνεται πιο ευχάριστη και παραγωγική. Το εξάγωνο Ερμή – Αφροδίτης σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου. Είναι μια εξαιρετική ημέρα για να ασχοληθείς με την υγεία και την ευεξία σου. Οι μικρές αλλαγές που θα κάνεις τώρα θα αποδώσουν σημαντικά οφέλη στο μέλλον.